Сонячне 8 березня і "затоки холоду": якою буде погода у березні (карта)
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в Україні очікується весняне тепло до +18 градусів. Загалом середня місячна температура має перевищити норму, але в Укргідрометцентрі прогнозують похолодання.
Після зимових холодів в Україну прийшла справжня весна. Як довго протримається така тепла й сонячна погода, в інтерв'ю "24 Каналу" розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Погода на місяць: прогноз на 8 березня
У ці вихідні найтепліше буде на півдні — до +18 градусів, у решті областей стовпчики термометрів фіксуватимуть від +10 до +16 градусів. Опадів не передбачається, буде тепла й весняна погода з проясненнями.
Погода на місяць: коли буде похолодання
Поки зниження температури в Україні не прогнозують. Термометри й надалі фіксуватимуть "плюси" — повітря прогріватиметься до показників вище за +10 градусів. Однак, зі слів синоптикині, у березні все ж можуть бути "затоки холоду".
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"У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів", — пояснила вона.
Погода на місяць: чи чекати аномальної спеки
Поки температури вище за +20 градусів не передбачається. Такі показники можливі лише в окремих місцях. Однак переважно у південно-західних областях стовпчики термометрів фіксуватимуть до +17 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура буде в межах від +1 до +7 градусів, тобто на 1-1,5 градуса вище за норму.
"Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження. Сподіваємося, значних перевищень температури, як, наприклад, у січні, не буде", — уточнила Птуха.
Нині в Україні — справжня весна, але надалі не виключені коливання температури.
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