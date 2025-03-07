Сонячне 8 березня і "затоки холоду": якою буде погода у березні (карта)

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в Україні очікується весняне тепло до +18 градусів. Загалом середня місячна температура має перевищити норму, але в Укргідрометцентрі прогнозують похолодання.

Related video

Після зимових холодів в Україну прийшла справжня весна. Як довго протримається така тепла й сонячна погода, в інтерв'ю "24 Каналу" розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на місяць: прогноз на 8 березня

У ці вихідні найтепліше буде на півдні — до +18 градусів, у решті областей стовпчики термометрів фіксуватимуть від +10 до +16 градусів. Опадів не передбачається, буде тепла й весняна погода з проясненнями.

Прогноз погоди в Україні на 8 березня Фото: Укргідрометцентр

Погода на місяць: коли буде похолодання

Поки зниження температури в Україні не прогнозують. Термометри й надалі фіксуватимуть "плюси" — повітря прогріватиметься до показників вище за +10 градусів. Однак, зі слів синоптикині, у березні все ж можуть бути "затоки холоду".

"У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів", — пояснила вона.

Погода на місяць: чи чекати аномальної спеки

Поки температури вище за +20 градусів не передбачається. Такі показники можливі лише в окремих місцях. Однак переважно у південно-західних областях стовпчики термометрів фіксуватимуть до +17 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура буде в межах від +1 до +7 градусів, тобто на 1-1,5 градуса вище за норму.

"Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження. Сподіваємося, значних перевищень температури, як, наприклад, у січні, не буде", — уточнила Птуха.

Нині в Україні — справжня весна, але надалі не виключені коливання температури.

Нагадаємо, з 6 на 7 березня ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні. У Харкові спалахнула пожежа і постраждали люди, серед поранених на Полтавщині є дитина. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ворожої атаки.

Ввечері 6 березня Росія вдарила ударними БПЛА по Одеській області. В ОВА інформували про будинки у передмісті Одеси, охоплені вогнем.