Погода в Києві: чого очікувати 7 березня (карта)

Місцями досі відчувається сильний рвучкий вітер. Втім, температура повітря сягне +17 °C.

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Погода в Києві та Київській області в п'ятницю, 7 березня, обіцяє потепління та хмарні прояснення. Про це повідомили синоптики Sinoptik.ua.

Погода в Києві завтра, 7 березня

У столиці та області в пʼятницю буде похмура погода. У другій половині дня київське небо проясниться, а незабаром знову вийдуть хмари.

Опадів не передбачається, але продовжується сильний рвучкий вітер. Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах +5…+9 °C, а вдень підніметься до +14…+17 °C.

Погода в Києві 7 березня Фото: ventusky.com

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що в пʼятницю, 7 березня в Києві можна очікувати +15 градусів.

А 8 та 9 березня буде трохи свіжіше: температура повітря опуститься до +10+12 градусів.

Ближче до вихідних 8-9 березня вітер послабне, буде сухо, ясно, із сонечком.

Коли буде похолодання в Україні

Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.

Нагадаємо, в Україні продовжує вирувати сильний вітер.

Раніше Фокус писав про поступове потепління на території України.