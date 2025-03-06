Погода в Киеве: чего ожидать 7 марта (карта)

Местами до сих пор ощущается сильный порывистый ветер. Впрочем, температура воздуха достигнет +17 °C.

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Погода в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 марта, обещает потепление и облачные прояснения. Об этом сообщили синоптики Sinoptik.ua.

Погода в Киеве завтра, 7 марта

В столице и области в пятницу будет пасмурная погода. Во второй половине дня киевское небо прояснится, а вскоре снова выйдут облака.

Осадков не предвидится, но продолжается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах +5...+9 °C, а днем поднимется до +14...+17 °C.

Погода в Киеве 7 марта Фото: ventusky.com

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в пятницу, 7 марта в Киеве можно ожидать +15 градусов.

А 8 и 9 марта будет немного свежее: температура воздуха опустится до +10+12 градусов.

Ближе к выходным 8-9 марта ветер ослабнет, будет сухо, ясно, с солнышком.

Когда будет похолодание в Украине

Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.

Напомним, в Украине продолжает бушевать сильный ветер.

Ранее Фокус писал о постепенном потеплении на территории Украины.