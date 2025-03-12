Гроза, штормові пориви та температура до +22: якою буде погода 13 березня

В столиці цього дня температура повітря підніметься до +18 градусів, а в другій половині дня ймовірний дощ.

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В четвер, 13 березня в Україні очікується сильний вітер, а на заході, подекуди в центрі та на півночі — грози. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

"Завтра циклон над Польщею буде закидати до нас атмосферні фронти із дощами — дощі пройдуть там, де і грози на заході, півночі та в центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині. На решті території — без істотних опадів", — розповіла вона.

Фахівчиня додала, що цього дня на всій території країни очікується сильний вітер південних напрямків, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Помірнішим вітер буде на крайньому сході.

На всій території Укарїни впродовж дня температура повітря підніметься до +15…+22 градусів. Однак через вітер вона відчуватиметься дещо прохолодніше.

Погода в столиці України

У Києві 13-го березня триватиме тепла погода, вдеть температура повітря підніметься до +18 градусів. Цього дня очікується вітряна погода із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 метрів за секунду. В другій половині дня або ввечері в столиці більш ймовірний дощ.

Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що термометри й надалі фіксуватимуть "плюси" — повітря прогріватиметься до показників вище за +10 градусів. Однак, зі слів синоптикині, у другій половині місяця може бути певне зниження температури.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру з середини тижня в Україну прийде похолодання. Зокрема, 14-15 березня температура в Україні різко впаде, ймовірні дощі та навіть мокрий сніг.