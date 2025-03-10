Стане помітно холодно: цього тижня погода в Україні різко зміниться

Вже 14-15 березня температура в Україні різко впаде. Ймовірні дощі та навіть мокрий сніг.

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Цього тижня на українців чекає суттєва зміна погоди. Найближчі кілька днів ще будуть теплими, але вже із середини тижня в Україну прийде похолодання. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Найближчі дні будуть дуже теплими, місцями очікується +20°. Але із 14-15 березня почнуться дощі, подекуди опади будуть сильними і з грозами, а до кінця тижня прийде різке похолодання до +4°…+8°.

11-13 березня характер погоди на більшій частині території України зміниться: погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Атмосферні фронти з заходу принесуть дощі різної інтенсивності (від невеликих до помірних) – у західні області (11-12 березня в Карпатах чекаємо значний дощ), 12-13 березня також і в північні та більшість центральних областей. Погоду в Україні змінить поширення вологого теплого повітря з півдня та південного заходу.

Істотне похолодання прогнозують вже 14 та 15 березня.

На заході та півночі України температура впаде до +4°…+9°. У центрі під кінець тижня буде +9°…+14°, на півдні та сході ще залишиться тепло +15°…+19°.

Південна частина, східні області та значна частина центру ще побудуть у теплій погоді, проте й там із 17 березня також почнеться вирівнювання березневих процесів у бік похолодання, попереджає відома синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер прогнозується сильній, але Діденко спростовує чутки про те, що цього тижня в Україні можливий ураган. Очікується тільки рвучкий вітер південно-західного напрямку.

"У кінці поточного тижня розпочнеться заміна теплої повітряної маси на холодну, можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, тиск завертатиме не туди", — попереджає Діденко.

Нагадаємо, Фокус писав про дивне погодне явище, відоме як ефект Фена, який забезпечує різну погоду в місцях, розташованих дуже близько одне до одного.