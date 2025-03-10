Станет заметно холодней: на этой неделе погода в Украине резко изменится

Уже 14-15 марта температура в Украине резко упадет. Вероятны дожди и даже мокрый снег.

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На этой неделе украинцев ждет существенное изменение погоды. Ближайшие несколько дней еще будут теплыми, но уже с середины недели в Украину придет похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ближайшие дни будут очень теплыми, местами ожидается +20°. Но с 14-15 марта начнутся дожди, местами осадки будут сильными и с грозами, а к концу недели придет резкое похолодание до +4°...+8°.

11-13 марта характер погоды на большей части территории Украины изменится: погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Атмосферные фронты с запада принесут дожди различной интенсивности (от небольших до умеренных) — в западные области (11-12 марта в Карпатах ждем значительный дождь), 12-13 марта также и в северные и большинство центральных областей. Погоду в Украине изменит распространение влажного теплого воздуха с юга и юго-запада.

Существенное похолодание прогнозируют уже 14 и 15 марта.

На западе и севере Украины температура упадет до +4°...+9°. В центре к концу недели будет +9°...+14°, на юге и востоке еще останется тепло +15°...+19°.

Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17 марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания, предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

Ветер прогнозируется сильный, но Диденко опровергает слухи о том, что на этой неделе в Украине возможен ураган. Ожидается только порывистый ветер юго-западного направления.

"В конце текущей недели начнется замена теплой воздушной массы на холодную, могут отзываться хронические болезни, болеть голова, давление будет заворачивать не туда", — предупреждает Диденко.

Напомним, Фокус писал о странном погодном явлении, известном как эффект Фена, который обеспечивает разную погоду в местах, расположенных очень близко друг к другу.