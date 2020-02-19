Ритуал возрастом 70 тысяч лет. Неандертальцы могли бросать цветы в могилы своих близких

Ученые предполагают, что неандертальцы могли хоронить своих соплеменников придерживаясь определенного ритуала, который включал в себя цветы. Об этом сообщает Reuters.

В пещере Шанидар в полуавтономном регионе Курдистан на севере Ирака ученые обнаружили хорошо сохранившийся скелет взрослого неандертальца, который жил около 70 тыс. лет назад. Найденный неандерталец получил имя Шанидар З, в момент смерти ему было около 40 или 50 лет. Его пол ученым так и не удалось установить.

Пещера была ключевым местом для археологии середины 20-го века. Останки 10 неандертальцев была выкопаны там 60 лет назад, что дало ученым представление о физических характеристиках, поведении и рационе этого вида.

Тогда в образцах почвы, вокруг одного из скелетов, были найдены скопления цветочной пыльцы. После этого, исследователи предположили, что неандертальцы хоронили своих мертвых и проводили погребальные обряды с цветами.

Кости Шанидара З, обнаруженные в 1960 году были окружены отложениями, содержащими древнюю пыльцу и другие минерализованные растительные остатки. Сейчас материал изучается для определения возраста и вида найденных растений.

Критики оспаривают теорию, утверждая, что пыльца могла быть занесена современными людьми, работавшими в пещере или грызунами и насекомыми.

На протяжении долгого времени ученые спорят по поводу этой догадки.

"Ключевым моментом здесь является цель погребения. Вы можете хоронить тела по чисто практическим причинам, чтобы не привлекать опасных падальщиков или из-за запаха. Но когда погребения выходят за рамки практических соображений, это очень важно, так как указывают на более сложное, символическое и абстрактное мышление, проявление сострадания и заботы о мертвых, и возможно, чувства скорби и потери", – заявила ведущий автор исследования, палеонтолог Кембриджского университета Эмма Померой.

Палеонтологи утверждают, что Шанидар З был преднамеренно помещен в вырытое углубление вместе с еще четырьмя неандертальцами по соседству.

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