В Дании скончался "отец" миллиардов человечков Lego

В Дании скончался дизайнер Йенс Нигард Кнудсен - создатель фигурки человека для конструктора Lego. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на его жену Марианну Кнудсен.

Дизайнер умер в возрасте 78 лет, последние годы он страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Шарко), неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц.

Компанию Lego в 1932 году основал датский предприниматель Оле Кирк Кристиансен. Изначально она выпускала деревянные игрушки, но в 1947 стала производить пластиковые элементы, которые комбинировались между собой. К 1970-м годам Lego расширила ассортимент, дополнив комплекты конструктора зданиями и автомобилями.

Первые человеческие фигурки у компании появились в 1974 году. Они представляли собой семью, в которой были родители, мальчик, девочка и бабушка. Через год Кнудсен доработал фигурки, избавив их от гендерных признаков. О том, к какому полу принадлежит персонаж, могли говорить только его одежда и аксессуары. Кнудсен настаивал на том, что цвет кожи у фигурок должен быть желтым, чтобы оставаться расово нейтральным. Изначально руки и ноги у фигурок не двигались, но затем дизайнер исправил это.

Йенс Нигард Кнудсен / Фото: lego.fandom.com

В 1978 году компания начала выпускать фигурки в современном дизайне. На момент празднования 40-летия этого события Lego продала 7,8 млрд таких фигурок. Сам Кнудсен проработал в компании до 2000 года.

Фигурки человека Lego стали культовыми, их неоднократно изображали в виде знаменитостей и персонажей поп-культуры. В 2014 году вышел первый анимированный фильм, героями которого стали фигурки Lego. Метью Эштон (продюсер серии "Лего-фильмов") также прокомментировал смерть Кнудсена.

"Я никогда не встречал Йенса. Но то, что он создал, сыграло огромную роль в моем детстве, а также в детстве миллионов других детей по всему миру", - написал он в Twitter.

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