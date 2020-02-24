Посрамили Солнце. Крошечная звезда устроила "световое шоу" в 10 раз мощнее солнечных вспышек

Астрономам удалось зафиксировать, как небольшая, холодная звезда устроила настоящее "световое шоу", которое превзошло мощность вспышек на Солнце. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, рентгеновская "супер-вспышка", которую произвела звезда J0331-27, была в 10 раз мощнее, чем любая активность Солнца, что было совсем неожиданно для такой маленькой звезды.

Дело в том, что звезда принадлежит к редкому классу L-карликов. Обладая всего лишь 8% массы Солнца, объект едва дотягивает до "звания" звезды. Из-за этого, ранее считалось, что подобные звезды не могут производить слишком много энергии.

Но J0331-27 опровергла мнение ученых, выпустив мощную рентгеновскую вспышку, которая была зафиксирована космической рентгеновской обсерваторией XMM-Newton.

Учены объясняют, что такие вспышки возникают, когда атмосферное магнитное поле звезды становится нестабильным и выделяет огромное количество энергии в космос. Странно то, что для накопления энергии требуются температуры, намного превышающие то, на что способны холодные звезды.

"Это самая интересная часть научного открытия, так как мы не ожидали, что звезды L-карликов сохраняют достаточно энергии в своих магнитных полях, чтобы вызывать такие вспышки", – говорит исследовательница Беат Стелцер.

Еще более странный момент заключается в том, что это была единственная обнаруженная вспышка от J0331-27 за 40 дней наблюдений. По словам команды ученых, обычно, если звезда готовится выбросить такую огромную вспышку, то она будет сопровождаться меньшими.

"Полученные данные, подразумевают, что для накопления энергии L-карликам требуется больше времени, а затем происходит один внезапный, большой выброс", – подытожила Стелцер.

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