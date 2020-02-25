Без грохота и тряски. NASA окончательно подтвердило наличие марсотрясений на Красной планете

Роботизированный аппарат NASA InSight впервые подтвердил, что Марс является сейсмическим активным. Об этом сообщает Reuters.

По словам исследователей, подземные толчки на Марсе не сопровождаются тряской и грохотом, как это обычно бывает при землетрясениях на Земле. Так, аппарат InSight, приземлившийся на поверхность Красной планеты в ноябре 2018 года, обнаружил около 450 марсотрясений, большинство из которых были слишком незначительными.

Исходя из новых данных, полученных от InSight, ученые могут окончательно подтвердить, что на Марсе все же происходят "землетрясения". Но марсианская сейсмическая активность меньше земной, но больше чем у Луны.

Сейсмическая активность на Марсе, как правило, возникает в результате длительного охлаждения планеты.

"По мере того, как планета охлаждается, она сжимается, разрушая хрупкие внешние слои. Это своего рода источник долговременных волнений", – заявил главный исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии Брюс Банердт.

Некоторые наиболее крупные марсотрясения были зафиксированы в регионе Cerberus Fossae, где присутствуют следы вулканических потоков и разломов.

"Таким образом, в этой области все еще наблюдается активность на глубине, включая горячую магму. Открытие говорит о том, что у Марса есть региональная изменчивость в активности, где некоторые области все еще довольно подвижны", – заявила заместитель главного исследователя InSight Сюзанна Смрекар.

Приборы InSight также обнаружили, что у Марса в месте посадки аппарата магнитное поле в 10 раз сильнее, чем ожидалось. Стоит подчеркнуть, что у Красной планеты нет глобального магнитного поля, как у Земли.

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