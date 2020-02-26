Ученые научились читать мысли пациентов, находящихся в вегетативном состоянии

Ученые разработали метод чтения мыслей у пациентов, которые находятся между сознанием и комой. Об этом сообщает New Scientist.

По словам исследователей, когда человек получает серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой не может прийти в себя, его семье и врачам часто приходится принимать решения за больного. Зачастую, такие решения касаются ухода за пациентом или отключения от аппаратов, поддерживающих жизнь.

"Жизнь была бы намного проще, если бы вы просто спросили больного", – говорит исследователь из Университета Западного Онтарио в Канаде Адриан Оуэн.

Он вместе с командой разработал метод сканирования мозга для тех, кто находится в вегетативном состоянии. Такие люди проявляют мало признаков жизни и вынуждены питаться через трубку.

Оуэн обнаружил, что некоторые из этих людей могут направлять свои мысли в ответ на заданные вопросы, что можно увидеть при сканировании мозга. Например, если их просят представить игру в теннис, то часть мозга, отвечающая за движение, загорается при сканировании.

Таким образом, тяжелые пациенты могут отвечать "да" или "нет" на поставленные вопросы. Около пятой части людей, на которых применялась новая практика, смогли ответить на заданные вопросы.

На данный момент исследователи применяют технику к людям, которые находятся в реанимации в первые несколько дней после тяжелых травм мозга. В таких обстоятельствах прекращается лечение более четверти пациентов из-за плохих прогнозов. Например, в некоторых случаях человек может выжить, но остаться парализованным и не сможет говорить.

"Как правило, в течение первых 10 дней принимается решение о том, продолжить борьбу или отключить от аппаратов жизнеобеспечения", – говорит Оуэн.

Исследователи говорят, что могут выяснить не только желания пациента, но и пролить свет на дальнейший прогноз его состояния. По словам Оуэна, среди людей в вегетативном состоянии, те кто может реагировать при сканировании мозга, выздоровеют с большей вероятностью.

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