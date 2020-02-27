Перешел на темную сторону. Китайский зонд Chang'e-4 изучает обратную сторону Луны

Новаторская миссия Китая по исследованию обратной стороны Луны продолжает приносить свои плоды. Теперь зонд Chang'e-4 позволил ученым заглянуть под поверхность спутника Земли. Об этом сообщает New Atlas.

По словам исследователей, луноход использовал бортовой радар, чтобы проникнуть глубоко в Луну, изучая картину подповерхностной структуры, которая дала новые подсказки о бурном прошлом спутника.

Зонд Chang'e-4 является приемником Chang'e-3, который посетил Луну в 2013 году. Chang'e-4 вошел в историю, приземлившись на обратной стороне Луны в январе 2019 года. Ученые считают, что в этой области Луны находятся древние отложения льда, сохранившегося из-за отсутствия прямых лучей солнца. Также миссия намерена изучить состав лунной коры и мантии, чтобы углубить наши познания того, как Луна образовалась миллиарды лет назад.

Для подобных исследований, луноход миссии Yutu-2 оборудован радаром, который передает радиосигналы глубоко под поверхность Луны. Команда говорит, что этот механизм работает особенно хорошо, благодаря особенностям ландшафта, позволяющим радиолокационным сигналам достигать до 40 метров в глубину, что в три раза больше, чем удавалось Chang'E-3.

"Мы обнаружили, что проникновение сигнала на площадке CE-4 намного больше, чем измеренное предыдущим космическим кораблем Chang'E-3 на его ближней посадочной площадке. Недра на посадочной площадке CE-4 гораздо более проходимы для радиоволн, и это показывает геологические различия двух посадочных площадок", – говорит генеральный директор Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая (НАОК) Ли Чуньлай.

Радиолокационные изображения собирались в течение двух дней и представляют собой первое электромагнитное изображения структуры Луны на ее обратной стороне. Комбинируя поученные данные с томографической информацией и другими исследованиями, команда смогла разобраться в составе недр. Так, ученые считают, что они состоят из высокопористых, гранулированных материалов и валунов различных размеров. Исследователи говорят, что такая картина – результат бурного прошлого Луны, когда метеоры и другие осколки регулярно ударялись о поверхность спутника.

"Эта работа значительно улучшит наше понимание истории лунного воздействия и вулканизма, а также может пролить свет на понимание геологической эволюции обратной стороны Луны", – говорит Ли.

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