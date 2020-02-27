Больше Земли. Ученые выяснили, что крупные экзопланеты также могут быть пригодными для жизни

Астрономы подтвердили теорию о том, что большие экзопланеты также могут быть пригодными для жизни. Об этом сообщает Phys.org.

Команда из Кембриджского университета проанализировала данные о массе, радиусе и атмосфере экзопланеты K2-18b и определила, что на планете может быть жидкая вода в пригодных для обитания условиях в атмосфере, обогащенной водородом.

Экзопланета K2-18b в 124 световых годах Земли, в 2,6 раз больше радиуса и в 8,6 раз превышает массу нашей планеты. Она вращается вокруг Земли в обитаемой зоне, где температура позволяет воде оставаться жидкой. Еще осенью 2019 года открытая экзопланета привлекла внимание общественности после того, как две разные группы ученых заявили об обнаружении водяного пара в атмосфере, обогащенной водородом. Но масштабы атмосферы и внутренняя обстановка оставались неизвестными.

"Водяной пар был обнаружен в атмосферах целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на ее поверхности существуют условия для жизни. Чтобы выяснить перспективы обитаемости, важно получить понимание о внутренних и атмосферных условиях на планете, в частности, может ли вода существовать под атмосферой", – говорит доктор Никку Мадхусудхан из Кембриджского института.

Ожидается, что у планеты имеется значительная водородная "оболочка", окружающая слой воды под высоким давлением, а также внутреннее ядро из камня и железа. Если водородная оболочка окажется слишком толстой, то температура и давление под ней буду слишком велики, чтобы поддерживать жизнь.

Исследования Мадхусудхана и его команды показали, что несмотря на большие размеры K2-18b, ее водородная оболочка не обязательно слишком плотная, и вода на поверхности планеты может иметь условия для поддержания жизни.

Ученые подтвердили, что атмосфера богата водородом и содержит значительное количество водяного пара. Уровни химических веществ, таких как метан и аммиак, оказались ниже, чем ожидается от такой атмосферы. Пока неизвестно, является ли это результатом биологических процессов или нет.

Проведенное исследование расширяет поиск пригодных для жизни планет. Ранее считалось, что на больших чем Земля планетах нет условий для жизни.

Кроме этого, такие планеты как K2-18b, более просты для атмосферных наблюдений и могут быть уточнены с помощью космических телескопов.

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