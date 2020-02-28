Был изготовлен пять тысяч лет назад: в Венеции обнаружили древнейший в мире меч
В Венеции случайно отыскали древнейший в мире меч. Его неправильно датировали, называли "средневековым" и он много лет хранился в музее при армянском монастыре на одном из островов. Об этом пишет Il Gazzettino.
Предположительно, меч был изготовлен пять тысяч лет назад, в древней Анатолии, регионе на востоке Турции.
Меч был в прекрасном состоянии и экспонировался среди прочего оружия под видом средневекового. Как он попал в Мехитаристский монастырь – никто не знает. Предположительно, он был изъят из древнего захоронения и привезен в Венецию.
Армянский монастырь на острове Святого Лазаря
Виттория Далл'Армеллина из Венецианского университета изучала историю и эволюцию оружия на Древней Ближнем Востоке и необычный экспонат привлек ее внимание. Она предположила, что меч намного старше, нежели считалось и провела исследование.
Меч изготовлен из "мышьяковой бронзы", сплава из мышьяка и меди, который появился до того, как бронза из привычных меди и олова получила широкое распространение. Девять схожих по форме мечей были найдены на том месте в Турции, где когда-то стоял королевский дворец, названный Арслантепе (Львиный холм). Поселение здесь возникло еще в эпоху неолита, хеттам удалось захватить город в XIV веке до н. э., после краха Хеттской империи здесь размещался центр древнеармянского государства Камману.
Холм Арслантепе в Турции
Мечи, найденные на холме Арслантепе
Предположительно, меч принадлежал священнику Гевонту Алишану, известному поэту, писателю, монаху-мехитаристу и археологу. Он родился в Константинополе, был другом британского искусствоведа Джона Раскина, переехал в Венецию и скончался в 1901 году. А перед смертью получил в подарок меч. Это стало известно из записки, которая хранилась в монастыре.
Исследования меча/Все фото из открытых источников
Пока все тайны меча не раскрыты. Виттория надеется выяснить, каким образом он попал в Венецию и кем был найден.
Как ранее писал Фокус:
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