Был изготовлен пять тысяч лет назад: в Венеции обнаружили древнейший в мире меч

В Венеции случайно отыскали древнейший в мире меч. Его неправильно датировали, называли "средневековым" и он много лет хранился в музее при армянском монастыре на одном из островов. Об этом пишет Il Gazzettino.

Предположительно, меч был изготовлен пять тысяч лет назад, в древней Анатолии, регионе на востоке Турции.

Меч был в прекрасном состоянии и экспонировался среди прочего оружия под видом средневекового. Как он попал в Мехитаристский монастырь – никто не знает. Предположительно, он был изъят из древнего захоронения и привезен в Венецию.

Армянский монастырь на острове Святого Лазаря

Виттория Далл'Армеллина из Венецианского университета изучала историю и эволюцию оружия на Древней Ближнем Востоке и необычный экспонат привлек ее внимание. Она предположила, что меч намного старше, нежели считалось и провела исследование.

Меч изготовлен из "мышьяковой бронзы", сплава из мышьяка и меди, который появился до того, как бронза из привычных меди и олова получила широкое распространение. Девять схожих по форме мечей были найдены на том месте в Турции, где когда-то стоял королевский дворец, названный Арслантепе (Львиный холм). Поселение здесь возникло еще в эпоху неолита, хеттам удалось захватить город в XIV веке до н. э., после краха Хеттской империи здесь размещался центр древнеармянского государства Камману.

Холм Арслантепе в Турции

Мечи, найденные на холме Арслантепе

Предположительно, меч принадлежал священнику Гевонту Алишану, известному поэту, писателю, монаху-мехитаристу и археологу. Он родился в Константинополе, был другом британского искусствоведа Джона Раскина, переехал в Венецию и скончался в 1901 году. А перед смертью получил в подарок меч. Это стало известно из записки, которая хранилась в монастыре.

Исследования меча/Все фото из открытых источников

Пока все тайны меча не раскрыты. Виттория надеется выяснить, каким образом он попал в Венецию и кем был найден.

Как ранее писал Фокус:

На юге Турции местный фермер обнаружил большой камень с загадочными надписями, наполовину погруженный в оросительный канал. Так, на камне была описана история утерянной на данный момент цивилизации, которая возможно, победила королевство Фригия, в котором правил царь Мидас в конце 8 века до нашей эры. Согласно греческой мифологии, Мидас мог превращать в золото все, к чему прикасался.