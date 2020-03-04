Астероид с "глобальными последствиями". Мимо Земли пролетит потенциально опасный объект

Космическое агентство NASA оповестило об астероиде, который в конце апреля пройдет около Земли. Об этом сообщает CNN.

Так, астероид под названием 52768 (1998 OR2), чей диаметр составляет от 1,5 до 4,1 км, пролетит мимо Земли 29 апреля. По данным NASA, астероид достаточно велик, чтобы "вызвать глобальные последствия". Но к счастью, по словам агентства, столкновение с астероидом не грозит нашей планете.

Астероид был впервые обнаружен в 1998 году. Ожидается, что он пройдет в 6 290 589 км от Земли, двигаясь со скоростью 31 319 км/ч. Облет произойдет в среду, 29 апреля, в 11:56 по Киеву, сообщает Центр исследований околоземных объектов NASA.

Изначально астероид был классифицирован как потенциально опасный объект, но в настоящее время его нет в списке NASA, где перечисляются объекты, которые могут столкнуться с Землей.

Также известно, что 52768 (1998 OR2) является самым большим астероидом, которой пролетит мимо Земли в ближайшие два месяца, но не крупнейшим в истории.

Такое звание было присвоено астероиду 3122 Флоренс (1981 ET3), который пролетел мимо Земли 1 сентября 2017 году. Он совершит еще один проход рядом с нашей планетой 2 сентября 2057 года.

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