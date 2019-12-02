Европейское космическое агентство попробует корректировать траектории астероидов

Руководство Европейского космического агентства (ЕКА) одобрило антиастероидную миссию Hera. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Основной целью миссии является, выяснить возможно ли избежать столкновения крупных астероидов с Земле, путем изменения их траектории. Стоимость миссии составляет 320 млн долларов.

Так, ЕКА и NASA собираются отправить несколько аппаратов к Дидимуну, 160-метровому спутнику астероида Дидимоса. Сперва, NASA спровоцирует столкновение своего зонда DART, со скоростью 21 436 км/ч, с Дидимуном. Момент столкновения снимет итальянский спутник-кубсат LICIACube.

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После этого, к астероиду приблизится зонд Hera, который соберет информацию об ударном кратере и массе астероида.

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Зонд будет нести два кубсата, которые смогут подлететь и приземлится на поверхность астероида. Космические аппараты размером с портфель будут работать как дроны, собирая данные. Ученые надеются выяснить не только массу астероида, но и его состав. В ЕКА заявили, что основная цель миссии заключается в том, что "превратить отклонение траектории астероида в хорошо понятную технику защиты планеты".

Поскольку Дидимун вращается вокруг своего более крупного соседа, ученые смогут увидеть изменение траектории первого астероида после удара зондом. По словам ученых, размер Дидимун сравним с пирамидой Хеопса, при падении на Землю он может уничтожить целый город. Несмотря на это, размер двух астероидов достаточно мал для космических аппаратов, которые еще никогда не летали на такие мелкие космические тела.

"Нам действительно, нужно следить за около 2 тыс. околоземных объектов, чтобы не присоединиться к замечательной коллекции динозавров", – заявил исследователь из научно-исследовательской организации Общество Макса Планка Хольгер Сиркс.

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