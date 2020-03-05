Как родные. Ученые сделали прорыв в протезировании человеческих рук

Ученым удалось придать современным протезам не только природный внешний вид, но теперь и заставить их двигаться более естественно. Об этом сообщает Reuters.

По словам исследователей, недавние тесты показали, что нервы в руках пациентов можно тренировать, чтобы улучшить контроль над движениями протезных пальцев.

"Это самый большой прогресс в управлении движениями для людей с ампутациями за многие годы", – заявил профессор пластической хирургии и биомедицинской инженерии в Мичиганском университете Пол Седерна.

Сложность в протезировании заключалась в том, чтобы связать мельчайшие сигналы от нервов человека с протезами. Команда Седерна усилила эти сигналы, обернув крошечные части мышц вокруг нервных окончаний. По мере того, как нервы врастают в мышцы, мозг человека получает возможность посылать сигналы, достаточно сильные, чтобы улавливать их с помощью крошечных проводов, подключенных к компьютеру. Процесс заставляет протезы двигаться более естественно.

"Наша конечная цель – создать протезы, которые человек будет ощущать, как часть своего тела", – говорит профессор.

Новая технология была уже протестирована на людях. Так, участники эксперимента смогли собирать блоки, непрерывно двигать большим пальцем, поднимать сферические предметы и даже играть в "камень, ножницы, бумага".

"Этот подход является "захватывающим нововведением", но никто не может предсказать, когда он выйдет на рынок. К настоящее время требуется 17 лет, что внедрить что-либо в клиническую практику", – говорит один из директоров исследовательского центра в Нью-Йорке Дэвид Путрино.

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