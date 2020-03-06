В помощь Opportunity. Новый марсоход NASA получил официальное название

Новый марсоход NASA был назван Perseverance ("Упорство", – ред.), название было выбрано по результатам общенационального конкурса. Об этом сообщает New Atlas.

Так, NASA запустило конкурс эссе "Назови марсоход", в котором победил 13-летний Александр Мезер, ученик средней школы в штате Вирджиния. Отмечается, что NASA уже на протяжении 20 лет проводит подобные конкурсы, в ходе которых выбирает названия для своих аппаратов. В 1997 году американские школьники назвали мини-марсоход Sojourner, а после марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity, последний приземлился на Красной планете в 2012 году.

Последний конкурс начался 28 августа 2019 года и получил 28000 заявок, из которых были отобраны 155 полуфиналистов в трех возрастных категориях. После этого, количество участников сократили до 9 человек.

В NASA говорят, что Мазер был не единственным участником, который предложил название Perseverance, но победил в конкурсе, отчасти, благодаря написанному эссе.

Теперь школьник вместе с семьей будут приглашены на запуск миссии Mars 2020, которая состоится в конце 2020 года с базы ВВС США на мысе Канаверал. Также имена полуфиналистов будут нанесены на кремниевую пластину, которую установят на марсоход Perseverance.

"Как и в любой предыдущей исследовательской миссии, наш марсоход столкнется с трудностями и совершит удивительные открытия. Он уже преодолел множество препятствий, чтобы привести нас к точке, на которой мы находимся сейчас – подготовка к запуску. Алекс и его одноклассники собираются сделать следующие шаги в космос, которые ведут к Марсу. Эта вдохновляющая работа всегда будет требовать упорства. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть эту табличку на Марсе", – сказал представитель NASA.

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