Ожившая история. Как в наше время выращивают палыми из семян библейской эпохи

Со времён выхода фильма «Парк Юрского периода» прошло без малого 30 лет, но вопрос о том, можно ли вернуть к жизни динозавров, по-прежнему волнует умы. Останки насекомых, запертых в янтаре с доисторических времён, не такая уж редкость. Их даже продают на аукционах. Но оживить динозавров, взяв кровь из древних кровососов, как в кино, не получится.

Янтарь позволяет сохранить внешнюю оболочку, но не ДНК, без которой о восстановлении чего-либо не может быть и речи. На сегодня один из старейших образцов ДНК насчитывает 1,7 млн лет. Принадлежит он представителю вымершего рода носорогов Stephanorhinus, а не динозаврам, которых во времена обитания этого животного не было на свете уже более 60 млн лет. Правда, совсем недавно исследователи из США и Китая заявили, что нашли ДНК в останках динозавра давностью 75 млн лет, хотя это и идёт вразрез с общепринятой гипотезой, что так долго ДНК храниться не может.

Однако, хотя вернуть к жизни доисторических гигантов науке пока не под силу, оживлять древность она всё же способна. Например, выращивать растения из семян давностью сотни и тысячи лет.

Гости из древности

Мысль о том, что тысячелетние семена могут давать всходы, зародилась давно. Британская империя обсуждала её ещё в 1840-х годах. Тогда британцы были без ума от Древнего Египта и его таинственного прошлого, поэтому легко поверили, что семена пшеницы, погребённые в некоторых гробницах вместе с мумиями, способны прорасти.

Но первые попытки проверить теорию на практике оказались бесплодными, хотя миф о «пшенице мумий» никуда не исчез. Даже в начале XXI века учёные не жалели времени на то, чтобы доказать: в египетских гробницах не было таких условий, в которых пшеница могла бы сохранить способность к размножению. Но оказалось, что доля правды в этой легенде есть.

Заветные деревья. Шесть древних пальм, появившихся после Мафусаила, тоже получили библейские имена (фото: Elaine Solowey)

В 1973 году в ходе раскопок в израильской крепости Масада, построенной в 25 году до н. э. царём Иродом Великим, археологи обнаружили семена финиковой пальмы. Учёные, проведя радиоуглеродный анализ, установили, что возраст семян составляет около 2 тыс. лет. Вплоть до начала 2000-х они пролежали нетронутыми в Университете Бар-Илан (Тель-Авив), пока исследовательница из медицинского центра «Хадасса» Сара Саллон не решила проверить, смогут ли они прорасти. Необычный на первый взгляд эксперимент принёс плоды.

Сперва семена прошли подготовку: их замочили в тёплой воде, потом опустили в питательный раствор и удобрили энзимами. Лишь после этого посадили в горшки и тщательно ухаживали за ними. Ростки появились только в одном, но и это потрясло авторов эксперимента. Они даже решили дать растению имя — Мафусаил, в честь библейского персонажа, дожившего до 969 лет.

Это был не первый случай, когда тысячелетние семена давали всходы. Незадолго до этого ботаник из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джейн Шен-Миллер сумела прорастить семя лотоса, извлеченное из исчезнувшего китайского озера, где оно покоилось без малого 13 веков. Правда, чтобы установить возраст полученного образца, растение пришлось высушить в раскалённой печи, фактически уничтожив его сразу после появления.

«У нас есть москиты и гнус времён динозавров, застывшие в янтаре. Но янтарь сохраняет только внешнюю оболочку, а не мягкие ткани» Доктор Сьюзи Мэйдмент, палеобиолог

Судьба Мафусаила сложилась удачнее. Он вырос в полноценное, здоровое дерево и даже дал потомство. Несколько лет считался рекордсменом, но в 2012-м группе российских учёных удалось вернуть в современный мир более древнее растение. Их смолёвка узколистая была выращена из семени, пролежавшего 32 тыс. лет в беличьей норе в вечной мерзлоте.

Несмотря на более скромный возраст Мафусаила, его появление на свет так вдохновило учёных, что они решили расширить проект. На этот раз взяли более 30 семян, собранных на местах археологических раскопок, разбросанных у Иудейской пустыни. Шесть из них дали всходы, и сейчас древние финиковые пальмы растут на территории одного из кибуцев в Южном Израиле. Исследователи ждут, когда они дадут плоды, чтобы ощутить вкус, который, по мнению римского историка Плиния Старшего, был очень сладким и отдавал мёдом.

Облик истории

Науке по силам возвращать к жизни не только растения, но и облик людей. Для этого используется метод антропологической реконструкции, появившийся в конце XIX века благодаря детективной истории, в центре которой оказался Иоганн Себастьян Бах. К тому времени прошло уже почти 150 лет, как великий немецкий композитор умер, но точное место его могилы было неизвестно. Найти её удалось лишь в 1894 году, хотя уверенности, что там действительно покоится композитор, не было.

На помощь пришёл швейцарский анатом Вильгельм Гис, который изучил останки Баха, а затем — мягкие ткани лица 37 других тел. Собранные данные он использовал, чтобы по примерам восстановить лицо композитора в гипсовом бюсте. Полученный облик сравнили с портретами Баха и выявили сходство.

Таким образом доказали подлинность останков, а сам метод начал приобретать популярность. В основном он применялся в судебной экспертизе для установления личности покойных. Хотя теперь его взяли на вооружение и другие специалисты. С его помощью учёные получают возможность узнать, как выглядели выдающиеся исторические деятели и обычные люди, жившие сотни и тысячи лет назад. Да и инструменты у современных мастеров антропологической реконструкции куда более продвинутые, чем были в распоряжении Гиса.

Динозавры были раньше. Старейшему образцу ДНК 1,7 млн лет, и принадлежит он носорогу (фото: Getty Images)

Сегодня они восстанавливают лица примерно таким образом: сканируют череп при помощи компьютерной томографии, затем создают графическую 3D-модель, после чего в ход идёт система виртуального скульптурирования. Она основана на сенсорном устройстве, которое позволяет работать с цифровой моделью так, будто это скульптура из податливой глины. С его помощью на кость постепенно наращиваются мышцы и кожа, а дальше дело за фантазией.

«Цвет глаз и волос, оттенок кожи, морщинки, шрамы и другие отметины, а также некоторые особенности ушей не могут быть достоверно вычислены только лишь по черепу», — отмечают Кэтрин Смит и Кэролайн Уилкинсон из лаборатории FaceLab при Университете Джона Мура в Ливерпуле, где занимаются антропологической реконструкцией.

Поскольку воссоздать полноценное лицо без этих деталей невозможно, «скульпторы» позволяют себе допущения, основанные на различных исторических, географических и других данных. Порой, если реконструкции подлежит облик исторической личности, в ход идут изображения человека, дошедшие до наших дней с мраморными бюстами или монетами. Так восстанавливаются облики людей, которых нет в живых уже очень давно. Иногда речь идёт даже не о столетиях, а о тысячелетиях.

Например, в 2018 году в честь 150-летия находки первых останков кроманьонцев учёные решили вновь исследовать один из скелетов, найденных во французской пещере Кро-Маньон. Повторное изучение останков мужчины, жившего 28 тыс. лет назад, помогло установить, что он страдал от нейрофиброматоза — заболевания, из-за которого на теле и лице появляются опухоли. На основании этого они воссоздали облик человека средних лет, заросшего густой бородой и с многочисленными опухолями, сосредоточенными вокруг носа и глаз, а также с одной особо крупной на лбу.

Благодаря реконструкции лиц оживают и знаменитые исторические личности, а мы получаем возможность узнать, что у египетского фараона Тутанхамона был слабый подбородок, у Юлия Цезаря — довольно крупная голова, а у Николая Коперника — сломан нос. Это лишь несколько знаменитых личностей, чей внешний вид дошёл до нас более достоверно.

В начале 2000-х художник-криминалист Ричард Нив из Манчестерского университета даже попытался восстановить облик Иисуса. Точнее, основываясь на исторических и археологических данных, он постарался воссоздать лицо типичного израильтянина — современника Иисуса и показать, насколько оно отличается от традиционных изображений. Созданный Нивом портрет до сих пор можно найти в Сети под названием «Истинный облик Христа», хотя на самом деле он лишь демонстрирует, что Иисус мог выглядеть совсем не так, как мы привыкли его представлять.

В шкуре ледяного человека

Современная наука способна показать не только то, как выглядели люди тысячелетия назад, но и выяснить, чем они питались, от каких болезней страдали, каким образом умерли и др. Например, многолетние исследования позволили едва ли не досконально узнать о жизни и быте Этци, или Тирольского ледяного человека, жившего примерно 5300 лет назад.

«Знаете, в такие времена кажется, что вымершим животным стоит оставаться вымершими» Майкл Крайтон «Парк Юрского периода»

А всё благодаря тому, что Этци погиб при очень благоприятных для учёных обстоятельствах. Это случилось в Альпах у австрийско-итальянской границы на высоте 3200 м. Долгие годы тело хранилось при минусовой температуре и прошло природную мумификацию. Останки ледяного человека нашли в 1991 году, и с тех пор исследователи не сумели узнать разве что то, о чём он мечтал.

Известно, что в одежде он отдавал предпочтение коже, а благодаря ДНК-анализу мы знаем, что гардероб ему обеспечили козы и овцы, а набитая травой обувь оснащалась шнурками из шкуры тура, головной убор был сделан из европейской косули и бурого медведя. Ещё Этци носил с собой лук, стрелы и кинжал, которые он наточил незадолго до гибели.

Это лишь версия, но ледяной человек мог готовиться к драке, ведь погиб он насильственной смертью. У него были травма головы, глубокий порез между указательным и большим пальцами, а также ранение от стрелы на левом плече. Предполагается, что выстрел был произведён издалека и неожиданно. Вероятно, именно рана, вызвавшая обильную потерю крови, в итоге привела к смерти Тирольского ледяного человека.

Но если бы ему не пришлось вступать в схватку, то его вполне мог бы убить сердечный приступ. У Этци обнаружили кальциноз артерий, что повышало риск подобного исхода. Современные медики при встрече с ледяным человеком посоветовали бы ему задуматься о смене диеты. Ведь он питался отнюдь не здоровой пищей. Его последняя трапеза, принятая незадолго до смерти, состояла из мяса и жира альпийского горного козла, оленины, а также, возможно, папоротника орляка, обладающего ядовитыми свойствами.

Как живой. Рост, вес, рацион, заболевания — почти 30 лет понадобилось учёным, чтобы узнать о «снежном человеке» массу подробностей (фото: Getty Images)

За минувшие годы учёные узнали об Этци также многое другое, начиная от внешности и заканчивая тем фактом, что он страдал от непереносимости лактозы. Попади ледяной человек в наше время, пришлось бы сильно постараться, чтобы узнать новые подробности о его жизни.

При определённых условиях сегодня можно подробно восстановить быт древних людей, вплоть до кулинарных привычек и даже того, какой их пища была на вкус. Например, в начале 2000-х воспроизвели пиво, которое пили жители Центральной Турции примерно в VII веке до н. э.

Восстановить его удалось после того, как археологи вскрыли гробницу фригийского царя Мидаса и обнаружили множество ёмкостей для питья, внутри которых остался осадок от древних напитков. Исследователи из Пенсильванского университета провели анализ этого осадка и смогли установить ингредиенты, из которых состоял напиток, последний раз употреблявшийся из ёмкостей.

Список показался им странным, и они передали его специалистам, сварившим из него пиво. Оно получило название «Прикосновение Мидаса» — отсылка к мифическому царю Мидасу, который мог превращать в золото любой предмет, коснувшись его. Напиток вышел на американский рынок, завоевал несколько наград, а те, кто пробовал его, утверждали, что на вкус он сладкий и пахнет мёдом и виноградом.

Прошлое нашей планеты по-прежнему таит множество загадок, но сегодня учёные имеют богатый арсенал инструментов, помогающий искать разгадки. Возможно, в будущем наука сможет вернуть также динозавров, но и современные достижения по оживлению истории иначе как поразительными не назовёшь.