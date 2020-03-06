Самую старую в Египте пирамиду Джосера впервые откроют для посетителей
После реставрационных работ, которые длились почти сто лет, старейшую пирамиду Египта вновь открывают для посетителей. Об этом пишет Daily Mail.
Ступенчатая пирамида была построена архитектором и визирем Имхотепом более 4700 лет назад для фараона Джосера, основателя Древнего Царства в некрополе Саккара к югу от Каира. Она считается первой пирамидой, построенной в Египте и самым старым сохранившимся каменным зданием в мире.
Реставрацией и укреплением пирамиды с 2011 года занималась британская инженерная компания Cintec. Благодаря их работе разрушение 4700-летнего здания остановилось. А во время работ было найдено несколько артефактов – среди них бронзовая статуя бога Осириса.
Все фото: EgyProjects2020
Ступенчатая пирамида Джосера высотой в 60 метров состоит из шести мастаб (ступеней), на глубине 30 метров расположена камера в которой стоял саркофаг фараона. Однако, когда саркофаг вскрыли, мумии фараона там не оказалось. Всего в пирамиде было 11 погребальных камер для Джосера и членов его семьи. Однако все они были разграблены в незапамятные времена. Археологи нашли сразу несколько лазов, пробитых грабителями.
Как ранее писал Фокус:
- Ученые часто изучают древнеегипетские мумии, но чаще всего это мумии людей. Мумии животных, которых также достаточно сохраняется и экспонируется в музеях, редко попадают к исследователям. Но сканирование мумии кота из Музея изящных искусств в Ренне, Франция, дало неожиданные результаты. Оказалось, что создатели мумии "схалтурили" и подсунули в сверток чужие останки: оказалось, что у древнеегипетского кота три хвоста и пять лап, причем все они задние, а вместо головы вообще моток из ткани.
- Во время обыденных буровых работ в Египте сделали очередную интересную находку. В городе Тама на западном берегу Нила обнаружили храм царя Птолемея IV Филопатора ("Любящего отца"). Работы были остановлены и сейчас проводятся раскопки. Ученые уже откопали стены и несколько барельефов. Раскопки усложняются тем, что частично он расположен под жилыми домами.