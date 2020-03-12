Меньше колибри. Ученые нашли череп самого крошечного динозавра

Ученые обнаружили в янтаре череп самого маленького из известных динозавров, который был меньше колибри и жил 99 миллионов лет назад. Об этом сообщает Reuters.

По словам исследователей, размер найденного черепа составляет 14,25 мм и принадлежит птице Oculudentavis khaungraae, которая жила в меловой период на севере Мьянмы. Несмотря на то, что ничего кроме черепа не сохранилось, ученые вычислили, что вес птицы составлял 28 граммов, а длина 5 сантиметров, включая гипотетический хвост.

"Я был просто потрясен. Это, наверное, самый прекрасно сохранившийся череп мезозойской птицы, который я когда-либо видел", – рассказал палеонтолог из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине Джингмай О'Коннор.

Стоит подчеркнуть, что мезозойская эра была эпохой динозавров.

О'Коннор считает, что Oculudentavis был меньше колибри, которая до сих пор считалась самой маленькой птицей в мире. Но Oculudentavis, кроме размера, имеет мало общего с колибри, которые как и все современные птицы не имеют зубов. У многих мезозойских птиц были зубы, но у Oculudentavis их было около 100, с конической формой и острыми резцами по краям.

Ученые предполагают, что мезозойская птица охотилась на насекомых.

Также отмечается, что Oculudentavis произошли от маленьких пернатых динозавров около 150 миллионов лет назад. По словам ученых, этот вид иллюстрирует колоссальную разницу в размерах между членами линии динозавров, например, если сравнивать с южноамериканским динозавром, которые весили около 90 тонн и достигали 35 метров в высоту.

"Разнообразие размеров намекает на удивительную биологию динозавров, способных на такое разнообразие форм", – говорит О'Коннор.

Также он добавил, что глаза у Oculudentavis напоминали совиные и судя по всему, обладали таким же острым зрением. В отличие от хищных птиц с обращенным вперед глазами и бинокулярным зрением, глаза Oculudentavis были обращены к бокам и выпячены. Небольшой размер апертуры глазных костей указывает на то, что птицы-динозавры были активны в дневное время.

"Янтарь просто восхитителен как средство для сохранения. Если животное не сильно разлагается, прежде чем попасть в смолу, его состояние является феноменальным: все мягкие ткани сохраняются в трех измерения, это как окно в древний мир", – добавил ученый.

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