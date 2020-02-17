От 36 до 44 градусов по Цельсию. Ученые выяснили, что динозавры были теплокровными

Исследователи смогли определить такую особенность динозавров по яичной скорлупе

Ученые с помощью яичной скорлупы возрастом 75 миллионов лет выяснили, что все виды динозавров были теплокровными. Об этом сообщает New Scientist.

Автор исследования из Йельского университета Робин Доусон заявляет, что открытие также говорит и том, что предки динозавров были теплокровными.

До недавнего времени ученые соглашались с тем, что пернатые динозавры, называемые тероподами, которые были предками птиц, являлись теплокровными существами. Но долгое время велись споры о том, были ли другие виды динозавров теплокровными.

Но исследователям удалось поставить точку в дискуссии. Так, существует способ определить температуру, при которой органическое вещество образуется внутри тела, на основе изотопов углерода и кислорода. Этот метод может быть применен к яичной скорлупе, чтобы выяснить температуру тела матери при формировании скорлупы.

Анализ показывает, что у утконосого динозавра была температура тела в пределах 44 градусов по Цельсию, у троодона – до 38 градусов, а у карликового титанозавра – 36 градусов. Стоит подчеркнуть, что у всех перечисленных динозавров температура тела превышала температуру окружающей среды.

В это же время, температура тела троодона иногда могла понижаться до 28 градусов. Доусон предполагает, что последний был способен понижать собственную температуру для экономии энергии, как это делают многие современные птицы и млекопитающие.

Следующий вопрос, на который придется ответить ученым, почему предки динозавров эволюционировали в теплокровных существ.

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