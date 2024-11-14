Не показатели температуры: специалисты объяснили, что значат цифры на колесике в холодильнике

Специалисты на форуме объяснили, что колесико действительно означает регуляцию температуры внутри холодильника. Однако оно никаким образом не касается точного количества градусов.

Каждый из нас пользуется холодильником, и мог видеть внутри колесико внутри с цифрами. Большинство предполагает, что это означает количество градусов, на котором устанавливают температурный режим, однако это далеко не так, пишет британское издание Express.

СМИ указывает, что на самом деле эти цифры означают вовсе не значение температурного режима в градусах. Хотя действительно колесико означает регуляцию температуры внутри холодильника, однако оно никоим образом не касается точного количества градусов.

На самом деле эти цифры на циферблате на самом деле означают, насколько мощным является режим охлаждения холодильника. Таким образом, большие цифры означают более холодный режим работы вашего холодильника, а не меньшие цифры.

Пользователи Reddit обсудили этот вопрос и считают, что точнее всего это можно описать так: значение 1 — это наиболее экономный вид охлаждения продуктов, а чем больше цифра, тем более серьезным будет режим охлаждения.

Некоторые пользователи предполагали, что единица относится к одному градусу по Цельсию, однако в современных холодильниках это работает совершенно иначе. Например, если вы установите неправильный режим для хранения продуктов, тогда следует ожидать, что на задней стенке будет больше льда от установленного большего за нужный режим.

Правда, некоторые пользователи говорят, что они не понимают, как правильно настроить колесико для нужного режима. Некоторые из авторов советуют вращать колесико до момента, когда услышите как гудит холодильник, или выключится.

"Если компрессор уже включен (обычно вы услышите жужжание), и вы возвращаете его на более высокое значение, и он выключается (то услышите щелчок и легкий лязг), вы нагреваете его. Он выключается только тогда, когда уже установлен больший режим охлаждения", — написал пользователь, который сказал, что занимается отладкой работы этой бытовой техники в течение 10 лет.

Несколько пользователей отметили, что им стало теперь понятно, что настроить холодильник до того было непростой задача, но теперь более понятно стало, что стоит делать.

Напомним, Фокус писал о том, почему нельзя ставить горячую еду в холодильник. Главная причина заключается в угрозе создания среды для развития бактерий, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Также мы рассказывали, как сохранить продукты без холодильника и что стоит знать о блэкаут-питании. Многочасовые отключения света отражаются на всех сферах жизни, в частности, на питании. В условиях, когда холодильники работают по 6-8 часов в сутки, продукты портятся, а количество отравлений растет.