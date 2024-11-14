Не показники температури: фахівці пояснили, що значать цифри на коліщатку в холодильнику

Фахівці на форумі пояснили, що коліщатко дійсно означає регуляцію температури всередині холодильника. Однак воно ніяк не стосується точної кількості градусів.

Кожен з нас користується холодильником і міг бачити всередині коліщатко з цифрами. Більшість припускає, що це означає кількість градусів, однак це далеко не так, пише британське видання Express.

ЗМІ зазначає, що насправді ці цифри означають геть не значення температурного режиму в градусах. Хоча справді коліщатко означає регуляцію температури всередині холодильника, однак воно ніяк не стосується точної кількості градусів.

Насправді ці цифри означають, наскільки потужним є режим охолодження холодильника. Отже, більші цифри означають холодніший режим роботи вашого холодильника, а не менші цифри.

Користувачі Reddit обговорили це питання і вважають, що найточніше це можна описати так: значення 1 — це найбільш ощадливий вид охолодження продуктів, а що більша цифра, то більш серйозним буде режим охолодження.

Деякі користувачі припускали, що одиниця стосується одного градуса за Цельсієм, однак у сучасних холодильниках це працює геть інакше. Наприклад, якщо ви встановите неправильний режим для зберігання продуктів, тоді слід очікувати, що на задній стінці буде більше льоду від встановленого більшого за потрібний режиму.

Щоправда, деякі юзери кажуть, що вони не розуміють, як правильно налаштувати коліщатко для потрібного режиму. Деякі з дописувачів радять обертати коліщатко до моменту, коли почуєте як гудить холодильник, або вимкнеться.

"Якщо компресор уже увімкнено (зазвичай ви почуєте дзижчання), і ви повертаєте його до вищого значення, і він вимикається (то почуєте клацання та легкий брязкіт), ви нагріваєте його. Він вимикається лише тоді, коли вже встановлений більший режим охолодження", — написав користувач, який сказав, що займається налагодженням роботи цієї побутової техніки протягом 10 років.

Кілька користувачів відзначили, що їм стало тепер зрозуміло, що налаштувати холодильник до того було непростим завданням, але тепер більш зрозуміло стало, що варто робити.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чому не можна ставити гарячу їжу в холодильник. Головна причина полягає у загрозі створення середовища для розвитку бактерій, які можуть вплинути на ваше здоров'я.

Також ми розповідали, як зберегти продукти без холодильника і що варто знати про блекаут-харчування. Багатогодинні відключення світла відбиваються на всіх сферах життя, зокрема, на харчуванні. В умовах, коли холодильники працюють по 6-8 годин на добу, харчі псуються, а кількість отруєнь зростає.