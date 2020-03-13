Новый рубеж. NASA обустроит метеостанцию на орбите Луны

Космическое агентство NASA определилось с первыми двумя научными исследованиями, которые будут проведены во время миссии на Луну. Об этом сообщает Cnet.

Так, во время исследований ученые хотят вести наблюдения за космической погодой и проводить мониторинг солнечного излучения. Приборы для исследований будут находиться на Lunar Gateway – международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса.

Прибор для изучения солнечного излучения был создан Европейским космическим агентством, его работа будет направлена на повышение безопасности астронавтов.

Инструмент для фиксации космической погоды был построен NASA. Он будет вести наблюдения за солнечными частицами и солнечным ветром, что предсказать возможные внезапные вспышки на Солнце.

"Наше Солнце и окружающая среда вокруг него очень динамичны. Этот набор инструментов поможет нам наблюдать за частицами и энергией, излучаемой нашей звездой, а также снизить риски для астронавтов на Луне и в конечном итоге, на Марсе", – глава департамента научных исследований NASA Томас Цурбухен.

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