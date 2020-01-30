Буду улетать холостым. Японский миллиардер перестал искать спутницу для полета к Луне

Маэдзава попросил отменить шоу, ссылаясь на "личные причины"

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от участия в реалити-шоу, в котором он хотел найти спутницу для путешествия на Луну.

Об этом Маэдзава написал в Twitter.

Маэдзава сделал значительный авансовый платеж за частный полет SpaceX вокруг Луны и первоначально планировал взять с собой нескольких артистов, но позже объявил о планах пригласить романтического партнера для поездки через реалити-шоу от AbemaTV, которая называется "Full Moon Lovers".

Маэдзава попросил отменить шоу, ссылаясь на "личные причины".

"Несмотря на мою искреннюю и честную решимость в отношении шоу, во мне была часть, которая все еще испытывала смешанные чувства по поводу моего участия", – написал Маэдзава.

"Я понимаю, что разочаровал многих людей, весь персонал AbemaTV, которые были вовлечены в производство, и я приношу извинения всем за мои неблагоприятные действия. Я искренне сожалею от всего сердца", – добавил он.

По его словам, более 27 тысяч девушек подали заявку на участие.

"Когда я думаю, что 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью использовали свое драгоценное время, чтобы подать заявку, я чувствую себя крайне расстроенным, чтобы прийти к выводу и сообщить всех об этом моем эгоистичном решении", – пишет Маэдзава.

Напомним, 44-летний модный магнат собирался стать первым гражданским пассажиром, совершившим полет вокруг Луны на космическом корабле. Миссия была запланирована на 2023 год и должна была стать первым лунным путешествием людей с 1972 года.

Основатель японского интернет-магазина Zozo Inc Маэдзава заработал свое состояние в мире моды. Его личные активы составляют около 3 млрд долларов, большую часть которых он тратит на искусство.

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