Коронавирус в космосе. Трое астронавтов полетят на МКС из карантина

Астронавты, готовящиеся к полету на Международную космическую станцию, вынуждены принимать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса в космосе. Об этом сообщает New York Post.

Так, Кристоферу Кэссиди из NASA и российским астронавтам Ивану Вагнеру и Анатолию Иванишину запрещено покидать учебный центр "Звездный городок" за пределами Москвы в преддверии их полета на МКС 9 апреля.

По словам главы городка Павла Власова, астронавты и экипаж обычно отправляются на карантин перед миссиями, чтобы предотвратить возможность заражения, но в этот раз карантин начался "раньше, чем обычно".

Также будет отменен церемониальный тур, который проходил перед каждым космическим запуском с 1961 года.

"Экипажи не совершают никаких поездок, даже таких традиционных, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королева накануне отъезда на Байконур", – говорит Власов.

На данный момент на Международной космической станции не было зафиксировано случаев COVID-19. Последний космический корабль с людьми пристыковывался к МКС в сентябре 2019 года.

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