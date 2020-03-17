Парадокс Меркурия. Планета накопила большое количество льда благодаря жаре

Ученые нашли объяснение тому, откуда на ближайшей к Солнцу планете Меркурии взялось такое количество льда. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи из Технологического института Джорджии выдвинули теорию о том, в формировании льда на планете важную роль сыграла жара.

Большая часть Меркурия представляет из себя адский пейзаж, где дневные температуры достигают максимума в 427 градусов по Цельсию. Но без наличия атмосферы, которая помогла бы распространить тепло по всей планете, полюса остаются холодными, а в некоторые кратеры никогда не попадают лучи солнца. В таких местах температура может достигать – 170 градусов по Цельсию.

Многочисленные наблюдения показывают огромные залежи льда на обоих полюсах планеты. До сих пор оставалось загадкой, как такое количество льда могло попасть на планету.

Команда ученых говорит, что протоны – заряженные частицы, покрывают поверхность Меркурия, создавая минералы, называемые гидроксильными группами (ОН) в почве. Затем высокие температуры помогают высвобождать и заряжать эти минералы, которые сталкиваются, образуя молекулы воды и водорода.

Молекулы воды дрейфуют вокруг планеты. Некоторые неизбежно будут снова разрушены высокими температурами, но некоторые молекулы будут оседать в полярных кратерах, где холодные условия способствуют появлению льда.

"За период около 3 млн лет так могло появиться 10 трлн кг льда. Процесс может легко создавать до 10% от общего количества льда Меркурия", – говорит ведущий автор исследования Брант Джонс.

Остальное количество льда, по словам ученых, могло сформироваться в результате ударов астероидов. При этом, не обязательно, чтобы сам астероид содержал большое количество воды, силы самого удара хватит для химической реакции, которая производит необходимые вещества.

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