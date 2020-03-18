Астронавт NASA рассказал, как провел карантин после возвращения с Луны

Астронавт миссии Apollo 11 Базз Олдрин поделился своим опытом пребывания в карантине после того, как вернулся на Землю с Луны в 1969 году. Об этом сообщает Cnet.

На данный момент астронавту 90 лет, и он входит в группу риска в свете пандемии коронавируса COVID-19. На вопрос о том, что он делает для своей защиты от вируса, Олдрин отвечает: "лежу на заднице и закрываю дверь".

Олдрин является ветераном не только в космических полетах, но и в пребывании на карантине. Так, в 1969 году NASA беспокоилось о том, что микробы и патогены с Луны могли привести к лунной чуме на Земле. Поэтому, когда со спутника Земли вернулись участники миссии Базз Олдрин, Нил Армстронг и Майкл Коллинз, их поместили на трехнедельный карантин в Хьюстоне.

Астронавты провели все эти дни в переоборудованном трейлере Airstream, который назывался "Мобильный карантинный центр".

По словам Олдрина, в трейлеры были спальные и жилые помещения, а также система фильтрации воздуха, правда, меры защиты не внушали особой уверенности.

"Ну, мы с Майком Коллинзом много тренировались и бегали по коридору. Поэтому видели, как через трещину в полу, туда и обратно ползали муравьи", – рассказывает Олдрин.

NASA избавилось от "Мобильного карантинного центра" спустя два года после возвращения Apollo 11, так как было установлено, что Луна была полностью лишена жизни, включая патогенные микроорганизмы.

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