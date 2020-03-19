Ученые создали гибкий дисплей для гаджетов из рыбьей чешуи

Ученые использовали рыбью чешую для создания экологически чистой альтернативы гибким дисплеям из пластика в электронных устройствах. Об этом сообщает New Scientist.

По словам автора исследования из Нанкинского технического университета в Китае Хай-Донга Ю, гибкость важна для современной электроники, позволяющая создавать дисплеи, которые легко сгибаются, складываются и скручиваются. Пока пластмасса является тем материалом, который позволяет достигать такой гибкости, но из-за вредного воздействия на окружающую среду высоко ценятся устойчивые, недорогие альтернативы.

Команда извлекла желатин из чешуи и использовала его для создания чрезвычайно тонкой пленки. Крошечные серебряные нанопроволоки были добавлены в пленку, чтобы работать в качестве электродов, наряду с сульфидом цинка и меди, которые обеспечивают подсветку электронного дисплея.

В результате, ученые получили гибкий электронный дисплей, который полностью разложится за 24 часа в почве. Пластиковый дисплей будет разрушаться веками. Это также значит, что пленки из рыбьей чешуи могут быть использованы для создания одноразовых электронных устройств, подчеркивает Ю.

"Мы в восторге от такого быстрого развития зеленой гибкой электроники, которая может привести к смене парадигмы в нашей повседневной жизни", – говорит изобретатель.

Он также отмечает, что пленка из рыбьей чешуи имеет такие преимущества, как высокая прозрачность, низкая шероховатость поверхности и небольшая стоимость. Пленки могут быть переработаны и путем растворения в теплой воде.

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