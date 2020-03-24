Марсоход NASA поднялся на самый крутой холм и сделал селфи

Марсоход NASA Curiosity поднялся на самый крутой склон, который когда-либо доводилось преодолевать на Красной планете. Об этом сообщает Space.com.

Так, марсоход покорил холм под названием Greenheugh Pediment.

"Для масштабирования холма потребовалось три проезда, во время второго марсоход наклонился на 31 градус – самый большой угол наклона, который когда-либо выполнял марсоход на Марсе", – сообщили в NASA.

Незадолго до завершения подъема Curiosity остановился, чтобы сделать несколько снимков. Команда на Земле объединила 86 полученных фотографий, чтобы создать мозаичное селфи, которое дает представление о марсианской поверхности, а также пробуренное Curiosity отверстие для изучения почвы.

Холм Greenheugh Pediment находится на склонах горы Шарп, чья высота составляет 5,5 км. По ней Curiosity начал подниматься с сентября 2014 года. Команда Curiosity тщательно планирует каждый проезд, чтобы обеспечить безопасность марсохода.

"Марсоходу не грозит опасность перевернуться, так как кинематическая схема подвески позволяет Curiosity безопасно наклоняться до 45 градусов, но крутые подъемы иногда, приводят к пробуксовке колес", – говорят представители NASA.

В августе 2012 года Curiosity приземлилось в кратере Гейла шириной 154 км. В ходе миссии за 2,5 млрд долларов марсоход должен выяснить, существовала ли когда-нибудь в этой области микробная жизнь.

Марсоходу уже удалось выяснить, что в кратере Гейла когда-то располагалась потенциально обитаемая система озер и ручьев, такая среда сохранялась на протяжении долгого периода времени.

Сейчас Curiosity исследует горные слои горы Шарп, чтобы понять, как и почему Марс перешел из относительно теплого и влажного климата в холодную и сухую планету.

Как ранее сообщал Фокус: