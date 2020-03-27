Тайны за алтарем. Английский фотограф показал, какие артефакты хранят старинные церкви

Фoтограф-любитель Кэмерон Ньюхэм двадцать лет назад поставил перед собой цель посетить каждую из приходских британских церквей. Всего их около девяти тысяч. Некоторые из них разрушены или закрыты. Некоторые до сих пор открывают свои двери перед прихожанами. Но фотографа интересуют те артефакты прошлого, что имеются в каждой из церквей. О фотографе написало издание Daily Mail.

Он фотографирует старинные надгробия, панели, расписанные местными умельцами несколько сотен лет назад, вырубленные из камня чаши для святой воды, восковые скульптурные портреты и даже иногда находит совсем странные артефакты, вроде целой коллекции лошадиных черепов в церкви Святого Катберта в Нортумберленде.

Все началось в 1996 году, когда Кэмерон переехал в Лондон, чтобы работать ИТ-консультантом. Он признается, что работа была несколько утомительной и он часто устраивал себе экскурсии по окрестностям. Первая церковь, что он сфотографировал, стала церковь Св. Петра и Павла в Лонг-Комптоне, Уорикшир.

А на то чтобы сфотографировать все 847 сельских церквей Девона и Корнуолла у него ушло 18 месяцев и пришлось брать отпуск на работе.

Кэмерон признается, что ему пришлось побороть природную стеснительность, договариваясь о фотосъемках с викариями и смотрителями. Но зато он теперь знает секрет, как проникнуть в закрытый храм.

Церковь св. Ремигиуса в Лонг Клоусон

Полуразрушенная церковь в Ноттингемпшире

"Просто постучите в дверь любого дома, украшенного цветочными горшками, рядом с церковью. Скорей всего он принадлежит милой пожилой леди, у которой и есть заветный ключ. Или же она знает у кого он имеется", - советует фотограф.

Кэмерон за работой

Кэмерон считает свое хобби несколько эксцентричным, но полон решимости довести его до конца. Ему осталось посетить еще полторы тысячи церквей. Сейчас эта миссия несколько затруднена пандемией коронавируса, но фотограф уже сделал более полумиллиона фотографий.

А когда закончит, собирается издать самый полный архив, включающий в себя снимки каждой приходской церкви в Британии и тех исторических сокровищ, что находятся в каждой из них.

Восковой портрет Сары Хейр умершей в 1744 году, Стоу Бардольф, Норфолк

Чаша для святой воды в церкви Всех святых, Баллидон, Дербишир

Надгробие Люси Стенли, умершей в 1601 году, церковь св. Марии, Уолтхэмстоу

Надгробие Ричарда Рича, умершего в 1568 году, Фелстед, Эссекс. Будучи современником Генриха VIII, разрушал монастыри, отправлял на казнь монахов во время преследования католиков. Пытал заключенных в Тауэре. Современники называли его самым злым и бессердечным человеком в Англии, получившим пэрство

Расписные панели в церкви Всех святых, Баллидон, Дербишир

Парное надгробие братьев-рыцарей: сэра Филипа умершего в 1558 и сэра Томаса, умершего в 1566 году, Бишем, Беркшир

Надгробие сэра Ральфа Падси, умершего в 1468 году, и трех его жен. У Маргарет было шестеро детей, у Матильды - двое, а у Эдвины - 17, Йоркшир

Аллегорическое изображение Времени и Смерти, Чеддар, Сомерсет/Все фото: Twitter C B Newham FSA

Как ранее писал Фокус:

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