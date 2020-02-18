В бельгийском соборе нашли стену из человеческих черепов и костей

Ученые считают, что кости были убраны с кладбища, чтобы освободить там место

Археологи, которые проводили раскопки в соборе Сен-Баво в бельгийском городе Гент, сделали неожиданную находку: стену из человеческих костей и черепов. Об этом пишет Brussels Times.

Стена была возведена пятьсот лет назад. Ученые считают, что все эти кости были убраны с кладбища рядом с собором, чтобы освободить место для новых захоронений: вполне обычная практика в то время.

Собор в Генте/Фото: Facebook

Так, в британском Кенте в маленькой средневековой церкви в нескольких нишах был найден целый склад костей и черепов, также убранных с кладбища в незапамятные времена.

Просто выбросить кости было невозможно, поэтому их использовали для строительства. Собор Сен-Баво был построен в 17 веке на месте часовни Иоанна Крестителя, которая стояла на этом месте еще в 942 году. Костям было около двухсот лет, когда их использовали для строительства.

Один из археологов, Янек де Грис сообщил СМИ, что с подобным явлением в Бельгии он еще не сталкивался. Точное количество людей, чьи останки были обнаружены, неизвестно, но археологи полагают, что их было несколько сотен. Все кости аккуратно извлекут, так что туристической достопримечательностью они не станут.

Как ранее писал Фокус:

Каменные саркофаги и провизия в горшочках: в Британии нашли древнеримское кладбище. На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю. У тел были найдены личные вещи. Так, под головой одной из женщин была подушка, а в еще одном саркофаге ученые отыскали горшок с тем, что когда-то было жарким из курицы.