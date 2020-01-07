Каменные саркофаги и провизия в горшочках: в Британии нашли древнеримское кладбище

В Сомерсете раскопали уже более полусотни захоронений

Древнеримское кладбище случайно нашли рабочие, когда расчищали участок для строительства начальной школы. Сейчас раскопали уже более пятидесяти захоронений. Об этом пишет Daily Mail.

На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю. У тел были найдены личные вещи. Так, под головой одной из женщин была подушка, а в еще одном саркофаге ученые отыскали горшок с тем, что когда-то было жарким из курицы.

У ног нескольких скелетов лежали крохотные гвозди, что позволяет предполагать – их похоронили в сапогах. Также были обнаружены монета времен императора Веспасиана, правившего с 69 по 79 годы н.э., и кусок резной кости, скорее всего, от рукояти ножа.

Сейчас сделаны анализ ДНК, но ученые предполагают, что кроме римлян, которые захватили Британию в 43 году н. э. на кладбище могли быть похоронены британцы, которые приняли обычаи завоевателей, в частности, их погребальные обряды.

Фото: Wessex Archaeology

Не исключено, что все похороненные жили и работали на большой римской вилле, которая располагалась рядом. Пока ее еще не раскопали, но археологи нашли некоторые хозяйственные постройки, которые явно были частью большого имения.

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