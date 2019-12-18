Охотница-собирательница: ученые проанализировали древнюю жвачку и выяснили, кто ее жевал

Жвачку из березовой смолы нашли на датском острове Лолланн

Ученые провели ДНК-анализ ископаемой жвачки, которую около шести тысяч лет назад выплюнули на датском острове Лолланн. И выяснили, кто ее жевал и что он ел. Об этом пишет BBC.

Тот кто использовал жвачку, был скорей всего женского пола, у нее были темная кожа, темные волосы и голубые глаза. Незадолго до этого она ела мясо дикой утки и фундук.

Скорей всего девушка из каменного века вела жизнь охотника-собирателя и жила около 5700 лет назад. Ученые уже дали ей имя – Лола, чтобы отметить место, где была найдена жвачка. Анализ ее ДНК показал, что она схожа с ДНК племен, которые проживали в континентальной Европе. Также анализ показал, что Лола была носителем вируса Эпштейна-Барра, который, как известно, вызывает инфекционный мононуклеоз.

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Комочки доисторической жвачки из березовой смолы часто находят на местах стоянок доисторических племен, считается, что это было популярным лакомством и добывали его, нагревая кору. К тому же слома обладает легким антисептическим эффектом, так что таким образом наши предки облегчали боль.

Теперь ученые хотят подробно изучить кусочки жвачки, найденные в Швеции в 90-е годы. Считается, что их прожевали и выплюнули около 10 тысяч лет назад.

Как ранее писал Фокус:

У побережья Шотландии, на Оркнейских островах археологи обнаружили резные камни, похожие на людей, возраст которых варьируется в пределах 4 тыс. лет. Камни около 0,5 метра была обнаружены внутри сооружения, состоящего из трех гробниц, рядом с которыми были расположены два очага.