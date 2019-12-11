Ученые предполагают, что фигуры были сделаны в 2000 году до нашей эры

У побережья Шотландии, на Оркнейских островах археологи обнаружили резные камни, похожие на людей, возраст которых варьируется в пределах 4 тыс. лет. Об этом сообщает Live Science.

По словам исследователей, обработанные камни напоминают человеческие фигуры с большими телами, шеями и головами. Камни около 0,5 метра была обнаружены внутри сооружения, состоящего из трех гробниц, рядом с которыми были расположены два очага.

Находки были сделаны во время изучения местности, которая была отведена под строительство электрической подстанции. Внутри одного из очагов и были обнаружены каменные фигуры, всего таких было найдено девять.

Судя по всему, камни были "достаточно важными", так как были сделаны частью гробницы. Ученые предполагают, что фигуры были сделаны в 2000 году до н.э., но пока не знают, действительно ли камни повторяют человеческие очертания или были сформированы по другим причинам.

"Крайне редко можно найти изображение людей на доисторических Оркнейских островах, и когда такие обнаруживаются, они обычно более индивидуальны и немногочисленны. Если это действительно каменные фигурки, то найти сразу девять артефактов – большая удача", – рассказал ученый из Института археологии Университета Хайлендс и Айлендс Колин Ричардс.

Команда археологов также обнаружила в соседнем каменном желобе длинные перекрещивающиеся следы, вероятно, сделанные доисторическими плугами.

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