В Индонезии найдены самые древние наскальные рисунки в мире

Рисункам 44 тысячи лет

В труднодоступной индонезийской пещере были найдены наскальные рисунки, которые, как считают ученые, являются самыми старыми в мире. Им не менее сорока четырех тысяч лет. Об этом пишет The Guardian.

Пещера находится на острове Сулавеси. А изображают росписи популярный сюжет: охоту. На рисунках человечки с копьями охотятся на карликовых буйволов и на бородавчатых свиней.

Интересно, но оба этих животных все еще обитают в Индонезии. Пещера с рисунками была найдена случайно – вход в нее находится в потолке другой пещеры. А открыли ее ученые из университета Квинсленда в Австралии.

Фото: Griffith University

Ранее считалось, что самые старые наскальные изображения были нарисованы доисторическими художниками 35 тысяч лет назад. А неандертальцы наносили хаотические линии и точки на стены пещер еще 64 тысячи лет назад.

Как ранее писал Фокус:

У побережья Шотландии, на Оркнейских островах археологи обнаружили резные камни, похожие на людей, возраст которых варьируется в пределах 4 тыс. лет. Камни около 0,5 метра была обнаружены внутри сооружения, состоящего из трех гробниц, рядом с которыми были расположены два очага.