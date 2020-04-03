Земля стала меньше "дрожать" из-за пандемии коронавируса, — сейсмологи

В связи с введением на значительной части планеты карантина из-за пандемии коронавируса по всему миру наблюдают намного меньше окружающего сейсмического шума - вибраций, создаваемых автомобилями, поездами, автобусами и людьми. Об этом пишет CNN.

Одним из первых на это явление указал Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, в Брюсселе с середины марта наблюдается снижение на 30-50% сейсмического шума, примерно с того времени, когда в стране начали закрывать школы и предприятия, а также вводить другие меры по социальному дистанцированию. Такой низкий уровень сейсмологи обычно наблюдают на Рождество. Теперь сейсмологи могут обнаружить небольшие землетрясение, которые ранее не удавалось отследить.

Подобные эффекты карантина наблюдают и в других городах. Сейсмолог из Британии Пола Коулмейер опубликовала в Твиттере график, показывающий, как решение правительства о к карантине повлияло на уровень в Западном Лондоне.

Селеста Лабедз, аспирантка Калифорнийского технологического института, опубликовала график, показывающий еще более резкое падение его уровня в Лос-Анджелесе.

Лекок отметил, что такие графики свидетельствуют о том, что люди прислушиваются к призывам властей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

"С сейсмологической точки зрения мы можем мотивировать людей и говорить: "Вы чувствуете, что вы одни дома, но мы можем сказать вам, что сейчас все дома. Все делают то же самое. Все уважают правила", - сказал он.

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