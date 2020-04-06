Как пережить самоизоляцию. Экс-астронавт NASA рассказал, как это делают в космосе

Бывший астронавт NASA Джей Баки запустил онлайн-пособие, которое изначально предназначалось для участников космических миссий, помогающее им справиться с изоляцией. Об этом сообщает The Guardian.

"Трудно быть изолированным с небольшой группой людей и не иметь возможность убежать. Космическое пространство и ваша собственная гостиная, конечно, существенно отличаются, но эмоциональные проблемы могут быть одинаковыми", – говорит Баки, который участвовал в 16-дневной космической миссии.

Онлайн обучение, которое называется Dartmouth Path Program, было разработано для того, чтобы определить как космические миссии будут справляться с нагрузками, вызванными длительным космическим полетом. Программа уже тестируется в экстремальных условиях, таких как исследовательские станции в Антарктике, но с введением карантинных мер по всему миру, курс стал общедоступным в Интернете.

Курс включает в себя тренинг по разрешению конфликтов, управлению настроение и применению инструментов самооценки, чтобы отслеживать признаки тревоги и стресса.

Например, чтобы справиться с беспокойством и злостью, участников курса учат технике дыхания и расслабления мышц.

По словам Баки, который также является профессором медицины в Дартмутском колледже, тренинг охватывает и вопрос депрессии, которая может появиться, когда люди чувствуют себя ограниченными делать то, что обычно улучшает их настроение.

Программа предлагает людям выбирать проблемы и находить аспекты, которые они могут решить или улучшить. Такой подход побуждает ежедневно думать и заниматься тем, что улучшает настроение.

"Если вы постоянно сосредотачиваетесь на том, что вы не можете делать, или на том, что вы изолированы, ничего хорошего из этого не выйдет", – говорит Баки.

По его словам, очень важно сохранять баланс между временем проведенным в обществе других людей и личным временем.

"Вы должны позволить людям сохранять конфиденциальность, но нельзя позволять им быть изолированными и отстраненными от группы. Если кто-то проводит все своем время в комнате с закрытой дверью, не является здоровым поведением. Также нельзя заставлять людей участвовать в групповых мероприятиях, если они им не интересны", – подчеркивает экс-астронавт.

Он также отмечает, что NASA и другие космические агентства в настоящее время проводят психологическую подготовку, чтобы избежать конфликтов между членами экипажей, но в прошлых миссиях возникали проблемы.

Так, российский космонавт Валентин Лебедев писал о своем пребывании на борту космической станции "Салют-7":

"Мы не понимает, что с нами происходит. Мы молча идет друг за другом, чувствуя себя обиженными. Необходимо найти способ улучшить ситуацию".

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