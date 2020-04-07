Ископаемая стоматология. Ученые получили древнейший генетический материал предков человека

Ученые извлекли из древней зубной эмали самый старый генетический материал, который принадлежал представителям вымерших видов человека Homo antecessor и Homo erectus. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи заявили, что им удалось получить генетический материал из коренного зуба Homo antecessor, жившего 800 тыс. лет назад. Зуб был найден возле деревни Атапуэрка на севере Испании. Также был проанализирован второй зуб, который принадлежал человеческому виду Homo erectus, жившему на Земле 1,77 млн лет назад. Последняя находка была сделана в рядом с городом Дманиси в Грузии.

Ученые извлекли древние белки из окаменелых зубов, используя метод, названный палеопротеомикой, который позволят искать генетический материал в окаменелостях, слишком древних, чтобы содержать ДНК из-за ее химической деградации.

"Последовательности белков определяются последовательностями ДНК наших геномов, поэтому древние белковые последовательности предоставляют некоторую эволюционную информацию. Ранее мы доказали, что способны извлекать древние белки даже из окаменелостей животных возрастом 2 млн лет", – говорит ведущий автор исследования, специалист по молекулярной антропологии Копенгагенского университета Фридо Велкер.

До сих пор самый старый образец генетического материала вымерших представителей человеческого рода был датирован 420 тыс. лет.

Генетические материал Homo antecessor позволил сравнить генетические данные более поздних видов человека с тем, что вымерли. Исследование показало, что Homo antecessor был тесно связан с последним общим предком современного человека в эволюционной линии, которая привела к Homo sapiens и двум вымершим двоюродным братьям: неандертальцам и менее известным денисовцам.

"Это подтверждает, что Homo antecessor мог стоять в основе зарождающегося нового человечества, вероятно, он появился около миллиона лет назад в Юго-Западной Азии", – говорит соавтор, палеонтолог из Национального центра исследований эволюции человека в Бургосе Хосе Мария Бермудес де Кастро.

"Этот регион был важным убежищем для биоразнообразия во времена ледниковых периодов", – добавляет эксперт.

Зуб Homo antecessor был найден в 2003 году и принадлежал мужчине. Несмотря на то, что многие аспекты жизни этого вида человека остаются неясными, некоторые ученые приводят доказательства того, что данный вид практиковал каннибализм.

Как ранее сообщал Фокус: