Четверть состояния. Глава Twitter выделит $1 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом

Основатель Twitter и платежного приложения Square Джек Дорси заявил, что пожертвует 1 млрд долларов на усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

По словам Дорси, пожертвование составит примерно 28% от его состояния. В своем посте в Twitter Дорси написал, что "нужда становится все более насущной".

Он не уточнил, куда именно будут направлены средства на помощь в битве против COVID-19. На данный момент в США существует нехватка аппаратов для вентиляции легких и средств индивидуальной защиты, испытывают трудности также бизнес и частные лица.

Дорси добавил, что будет использовать акции, которыми владеет в Square, для финансирования пожертвований, которые будут распределены через фонд Start Small Foundation.

После того, как пандемия завершится, средства перенаправят на здравоохранение и образование, а также исследования по обеспечению всеобщего базового дохода.

Пожертвования будут сделаны через общества с ограниченной ответственностью. Данный инструмент часто используют для пожертвований, но его част критикуют за отсутствие прозрачности.

Дорси не единственный из технологической сферы, кто решил пожертвовать деньги на борьбу с пандемией. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг выделил 30 млн долларов, большая часть из которых пойдет на лечение от коронавируса.

Джефф Безос из Amazon выделил 100 млн долларов продовольственным фондам в США, чтобы помочь тем, кто столкнулся с голодом в этот период.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания пожертвует медикаменты в Италию, которая сильно пострадала от вируса.

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