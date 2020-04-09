Новое исследование пошатнуло фундаментальную теорию о расширении Вселенной

Астрономы частично опровергли теорию о том, что Вселенная постоянно расширяется с одинаковой скоростью во всех направлениях. Об этом сообщает Inverse.

Принято считать, что Вселенная начала расширяться с момента Большого взрыва и этот процесс продолжается до сих пор. Но в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy and Astrophysics, астрономы ставят под сомнение, что Вселенная расширяется с одинаковой скоростью во всех направлениях.

Исследование опирается на наблюдения за некоторыми из крупнейших космических структур, скоплений галактик. Наблюдения проводились тремя рентгеновскими обсерваториями – XMM-Newton Европейского космического агентства, Chandra от NASA и ROSAT под руководством Германии.

Карта, показывающая скорость расширения Вселенной в разных направлениях по небу. Иллюстрация: K. Migkas et al. 2020, CC BY-SA 3.0 IGO

Астрономы изучили 800 скоплений галактик по всей Вселенной, измеряя температуру горячего газа в каждом скоплении. Затем ученые сравнили данные с яркостью скоплений в небе. Так, если бы Вселенная была изотопной, то скопления галактик с одинаковыми температурами, расположенные на одинаковых расстояниях, имели бы одинаковые уровни яркости. Но на практике все оказалось иначе.

Вместо этого исследователи обнаружили значительные различия.

"Мы увидели, что кластеры с одинаковыми свойства и схожими температурами оказались менее яркими, чем ожидалось в одной стороне неба, и ярче, чем ожидалось в другой стороне. Эти различия не случайны, они имеют четкую схему в зависимости от направления в небе, за которым велось наблюдение", – говорит соавтор нового исследования, профессор Боннского университета в Германии Томас Рейприч.

В конечном счете, исследование предполагает, что Вселенная является анизотропной (различие свойств среды в различных направлениях внутри этой среды, – ред.). Пока ученые не знают, что могли привести к разным темпам расширения Вселенной в разных ее частях.

Исследователи предполагают, что с подобной странностью может быть как-то связана темная энергия. Она составляет более 60% Вселенной, и заполняет пространство между космическими телами, удерживая материю на месте посредством гравитационной силы.

Полученные данные могут оказать существенное влияние не будущее астрономических наблюдений.

"Сегодня мы оцениваем расстояние до очень далеких объектов во Вселенной, применяя набор космологических параметров и уравнений. Мы считаем, что эти параметры везде одинаковы. Но если наши выводы верны, то параметры не могут быть одинаковыми, и нам придется пересмотреть все наши предыдущие выводы", – говорит один из авторов исследования из Боннского университета Константинос Мигкас.

Как ранее сообщал Фокус: