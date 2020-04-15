Ученые использовали карантин из-за COVID-19 для репетиции миссии на Марс

Французские ученые в области космических исследований используют карантин из-за коронавируса, чтобы выяснить, как повлияет длительный космический полет на участников миссии на Марс. Об этом сообщает Reuters.

В эксперименте участвуют 60 студентов-добровольцев, которые живут в своих комнатах в общежитии в южном городе Тулуза. Их изоляция приближена к условиям космического корабля во время полета на Марс.

Когда французское правительство ввело ограничения на передвижения, исследователь космоса Стефани Лизи-Дестрез решила использовать ситуацию во благо и начала набор добровольцев. Она признается, что удалось воссоздать не совсем точную симуляцию, например, сбор образцов грунта с помощью марсохода не предусмотрен, и студенты могут покидать свой "космический корабль" во время ежедневных прогулок на улице.

Вместо исследования Красной планеты, студенты выполняют другие задачи. Они проходят тесты на память и умственные способности. Также участники эксперимента ведут ежедневный журнал.

Студенты живут в комнатах размером 12 кв. м и ограничены условиями, с которыми сталкиваются люди в космосе. В ходе эксперимента, ученые собираются выяснить, какие негативные психологические эффекты могут проявиться у людей в течение полета на Марс.

Один из участников исследования, студент магистратуры аэрокосмической техники Том Лоусон описал эти эффекты.

"Многим студентам крайне сложно продолжать работать и не отвлекаться от того, что необходимо сделать", – говорит Лоусон.

В 2017 году шестеро добровольцев провели две недели в Польше в имитированной версии базы на Марсе. Исследовательская станция Mars Desert Research Station в штате Юта, США также проводит подобные симуляции.

Но преимущество эксперимента во время всеобщего карантина заключается в том, что в нем согласились участвовать намного больше добровольцев. Обычно в симуляциях миссий участвовало от 4 до 6 человек.

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