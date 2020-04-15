Ученые использовали карантин из-за COVID-19 для репетиции миссии на Марс
Французские ученые в области космических исследований используют карантин из-за коронавируса, чтобы выяснить, как повлияет длительный космический полет на участников миссии на Марс. Об этом сообщает Reuters.
В эксперименте участвуют 60 студентов-добровольцев, которые живут в своих комнатах в общежитии в южном городе Тулуза. Их изоляция приближена к условиям космического корабля во время полета на Марс.
Когда французское правительство ввело ограничения на передвижения, исследователь космоса Стефани Лизи-Дестрез решила использовать ситуацию во благо и начала набор добровольцев. Она признается, что удалось воссоздать не совсем точную симуляцию, например, сбор образцов грунта с помощью марсохода не предусмотрен, и студенты могут покидать свой "космический корабль" во время ежедневных прогулок на улице.
Вместо исследования Красной планеты, студенты выполняют другие задачи. Они проходят тесты на память и умственные способности. Также участники эксперимента ведут ежедневный журнал.
Студенты живут в комнатах размером 12 кв. м и ограничены условиями, с которыми сталкиваются люди в космосе. В ходе эксперимента, ученые собираются выяснить, какие негативные психологические эффекты могут проявиться у людей в течение полета на Марс.
Один из участников исследования, студент магистратуры аэрокосмической техники Том Лоусон описал эти эффекты.
"Многим студентам крайне сложно продолжать работать и не отвлекаться от того, что необходимо сделать", – говорит Лоусон.
В 2017 году шестеро добровольцев провели две недели в Польше в имитированной версии базы на Марсе. Исследовательская станция Mars Desert Research Station в штате Юта, США также проводит подобные симуляции.
Но преимущество эксперимента во время всеобщего карантина заключается в том, что в нем согласились участвовать намного больше добровольцев. Обычно в симуляциях миссий участвовало от 4 до 6 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- NASA подготовила 13 кандидатов для будущей высадки на Луну и Марс. Астронавты в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.
- А Маск собирается отправить на Марс миллион поселенцев к 2050 году. Глава SpaceX собирается оправлять на Красную планету по 100 тысяч человек каждый год.
- Ученые предлагают доставлять астронавтов на Марс в анабиозе. Европейское космическое агентство уже изучает такую возможность.