"Нафтогаз" установил в Киеве свою первую зарядную станцию для электрокаров

"Нафтогаз" в рамках пилотного проекта WeEnergy установил первую собственную электрозарадную станцию в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Подзарядить свой электрокар (установленные комплексы подходят для всех электроавтомобилей) можно на Кловськом спуске 9/1. Стоимость – 4,5 грн/кВт·час. Время – не более 2,5 часов.

Рассчитаться можно с помощью мобильного телефона и специального приложения, либо же картой WeEnergy.

Если проект будет коммерчески успешен, "Нафтогаз" обещает построить сеть электроавтозарядных станций по всей Украине.

В НАК также отмечают, что в 2020 году планируют потратить на экологические программы почти 400 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2019 года в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области начала работать крупнейшая в Украине кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС".