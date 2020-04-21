Доказательства искусственного происхождения коронавируса отсутствуют, – ВОЗ

Все имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус не подвергался манипуляциям или производству в лаборатории. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чайб, сообщает Reuters.

"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и не подвергается манипуляциям или созданию в лаборатории или где-либо еще", - отметила она.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что его правительство пытается определить, происходит ли вирус из лаборатории в китайском городе Ухань, откуда в декабре начала распространяться вспышка коронавируса.

"Вполне вероятно, что вирус животного происхождения, – сказала она. – Скорее всего, он имеет свой экологический резервуар у летучих мышей, но то, как вирус передался от них людям, еще предстоит выяснить".

Чайб не ответила на просьбу уточнить, возможно ли, что вирус случайно вышел из лаборатории. Уханьский институт вирусологии ранее опроверг слухи о том, что он синтезировал вирус или позволил ему "убежать".

Ее также спросили о влиянии решения Трампа приостановить финансирование ВОЗ. "Мы пока оцениваем ситуацию и будем работать с нашими партнерами, чтобы заполнить любые пробелы", – ответила Чайб. Она сказала, что по состоянию на конец марта финансирование ВОЗ на следующие два года составил 81% от бюджета в 4,8 млрд долларов на двухлетний период. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ВОЗ. Другие крупные участники: Фонд Гейтса и Великобритания.

С начала вспышки коронавируса в Китае сразу стали звучать гипотезы, что появление SARS-CoV-2 связано с лабораторией в Ухане. Если сразу они рассматрвиались как "теории заговора", то в последнее время стали звучать все чаще. На прошлой неделе американский телеканал FOX News сообщил, что коронавирус могли перенести от летучей мыши к человеку лабораторным путем. По данным телеканала, коронавирус разрабатывался не как биологическое оружие, а как стремление Китая превзойти США в области вирусологии. Washington Post также писало о нарушении процедур безопасности в лаборатории, о которых американские эксперты сообщали еще два года назад после визита в институт.

19 апреля Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер также потребовал от Китая прояснить теорию возможного лабораторного происхождения SARS-CoV-2.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в свою очередь отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2.

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