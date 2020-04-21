Австралийский генетик рассказала, почему от коронавируса чаще умирают мужчины

Виноваты хронические болезни, гормоны и вредные привычки

Профессор-генетик австралийского Университета Ла Троба Дженнифер Грейвз рассказала, почему из-за заражения коронавирусом мужчины умирают чаще, чем женщины.

Об этом сообщает Science Alert.

Прежде всего, у мужчин чаще чем у женщин встречаются серьезные хронические заболевания, например, болезни сердца, диабет или рак, которые ослабляют организм в борьбе с Covid-19.

Кроме того, более высокий уровень гормона тестостерон у мужчин негативно влияет на ход течения заболеваний. Женский гормон эстроген как раз напротив выступает дополнительной защитой для организма.

Ученая считает, что основной причиной большей уязвимости мужчин к заболеваниям является Y-хромосома.

Y-хромосома почти не содержит генов, но содержит много повторяющихся последовательностей, которые называются "мусорная ДНК". Эта ДНК может оказывать воздействие на организм при старении. Однако в Y-хромосоме также содержится ген SRY, управляющий уровнем мужских гормонов, включая тестостерон.

Высокий уровень тестостерона и небольшое количество эстрогена делают мужчин более уязвимыми к болезням сердца.

Кроме того, ученая отмечает, что мужчины более склонны к вредными привычкам, таким как курение.

Различия в распространении курения между мужчинами и женщинами в Китае (почти половина мужчин курят и только 2 процента женщин) объясняют очень высокий коэффициент смертности среди мужчин в Китае.

Сообщается, что в Италии и Китае смертность мужчин более чем вдвое выше, чем женщин. В Нью-Йорке мужчины составляют около 61 процента пациентов с летальным исходом. Австралия готовится к тому, чтобы иметь аналогичные результаты.

Отметим, в Украине от Covid-19 по состоянию на 21 апреля умерли 161 человек, из них 84 мужчин и 77 женщин, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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