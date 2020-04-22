В любом варианте будущего. Летние сезоны в Арктике станут безледными к 2050 году

Пандемия COVID-19 отодвинула на второй план новости о глобальном потеплении, но не сам процесс. А меж тем ученые выяснили, насколько плачевным будет состояние Арктики уже в ближайшем будущем. Они составили 40 компьютерных моделей, демонстрирующих, каким будет состояние ледового покрова в регионе. Выяснилось, что даже при условии стремительного сокращения выбросов СО2 уже к 2050-му году лед в Арктике станет исчезать на летние сезоны. Об этом сообщает The Guardian.

"Тревожно, что независимо от мер, принимаемых для удержания климатических изменений, модели раз за разом демонстрировали нам перспективу прихода безледных летних сезонов в Северном ледовитом океане к 2050-му году, - говорит глава программы полярного климата в Метеослужбе Великобритании Эд Блокли. – Этот сигнал виден в любом варианте будущего. Мы не ожидали этого и чрезвычайно обеспокоены".

Авторы прогноза отмечают, что модели не совершенны, и многое еще остается неизвестным. Например, не ясно, когда именно мы станем свидетелями первого лета без льда в Арктике. По словам Блокли, некоторые модели указывают на то, что это может произойти уже через 5 лет. Кроме того, ученые пока не готовы с уверенностью говорить, насколько частыми будут такие сезоны. Модели, основанные на высоких показателях выбросов СО2, показывают, что это будет происходить каждый год. При более низком уровне явление будет случаться время от времени.

Но несмотря на то, что льда в Арктике в любом случае будет становиться меньше, ученые рекомендуют не опускать руки и все равно направлять усилия на сокращение вредных выбросов. Ведь если они будут высокими, то есть вероятность, что лед станет уходить из региона даже в холодные зимние месяцы.

Последствия такого сценария они называют "катастрофическими". Это не только больно ударит по местной живности, но также откроет солнцу темный океан, который будет поглощать больше тепла, способствуя дальнейшему повышению температуры на планете.

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