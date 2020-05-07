Искусственный интеллект предложил новую систему налогообложения, – MIT Technology Review

AI Economist, искусственный интеллект (ИИ), разработанный в Salesforce, предложил схему налогообложения, которая оказалась на 16% более справедливой — исходя из задач максимизации производительности и равенства дохода — чем существующие. Об этом пишет MIT Technology Review.

Большинство налоговых схем используют либо прогрессивный (кто больше заработал, тот больше заплатил), либо регрессивный (кто больше заработал, тот меньше заплатил) налог. Вариант, предложенный AI Economist, сочетает оба подхода. К богатым и бедным применяется прогрессивный налог, а к представителям среднего класса — регрессивный. В результате разрыв между богатыми и бедными сократился.

Неравенство доходов – одна из сложнейших проблем экономики. А один из самых эффективных способов ее решения – налогообложение: правительство забирает часть заработанных людьми и бизнесом средств и перераспределяют их либо напрямую, через пособия, либо косвенно, оплачивая государственные проекты. Рост налогов может привести к увеличению равенства, но слишком высокий их уровень лишает людей стимула для работы и заставляет их изыскивать способы уклонения от налогов.

Найти баланс трудно. Обычно экономисты полагаются на предположения, которые сложно подтвердить. Экономическое поведение людей сложно прогнозировать, особенно при отсутствии необходимой статистики. Здесь и может помочь ИИ.

Важное преимущество AI Economist состоит в том, что его параметры можно бесконечно менять, исследуя различные сценарии. К примеру, чтобы смоделировать условия пандемии.

AI Economist основан на тех же принципах обучения с подкреплением, что и знаменитые AlphaGo и AlphaZero компании DeepMind, разгромившие людей в настольные игры.

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