В Монголии нашли скелеты воительниц, ставших прототипом истории о Мулан

Во время археологических раскопок в Монголии ученые нашли древнее кладбище, а среди множества захоронений – могилы двух амазонок. Они жили более 1500 лет назад и принимали участие в битвах. Исследователи полагают, что именно монгольские воительницы стали прототипом Мулан из известной китайской легенды. Об этом пишет Daily Mail.

Раскопки велись учеными из Калифорнийского государственного университета в монгольской провинции Орхон на севере страны. Ими были найдены 29 древних захоронений и среди них – могилы двух женщин, живших 1500 лет назад в эпоху Сяньбей. со 147-го по 552 год), который характеризовался политической смутой и раздробленностью. Именно к тому времени, как уверяют археологи, относится легенда о воительнице Мулан.

На костях следы от глубоких ранений. Отмечается, что натягивание тетивы оставило на больших пальцах рук женщин особые следы, а травмы позвоночника указывают на то, что они постоянно ездили на лошадях. Одна из них была старше 50 лет, второй – чуть более 20 лет.

Кристин Ли и Яхайра Гонсалес, археологи, которые проводили раскопки, считают, что именно женщины, жившие в этой части Монголии, скакавшие на лошадях, мастерски стрелявшие из луков и сражавшиеся наравне с мужчинами, и стали прообразом воительницы Мулан, героини китайской легенды, которую популяризировал диснеевский мультфильм. И которая возникла приблизительно в это же время. Как объясняет Кристин Ли, первыми легенду записали китайцы, так как монголы до Чингисхана не имели своей письменности. Таким образом, она превратилась в китайскую историю.

Фото: Кристина Ли

Согласно "Балладе о Мулан", каждая семья в данном регионе была вынуждена отправить одного мужчину в армию, поскольку тут постоянно велись войны. И Мулан занимает место своего больного отца. Она добивается успеха на поле битвы и становиться военачальником. Однако в традиционной китайской культуре женщины не занимались военным делом и были ограничены в правах и послушны мужу. Тогда как народности, проживавшие на территории современной Монголии, могли похвастаться тем, что амазонок в их рядах было предостаточно, а девочек обучали стрелять из лука и биться на мечах.

"Они делали все то, что делали и мужчины. Таким образом, мы можем говорить, что у них существовало некое подобие гендерного равенства", - считает Кристин Ли.

Команда археологов планировала представить свою работу на заседании Американской ассоциации антропологов, но ее была отменили из-за пандемии коронавируса.

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