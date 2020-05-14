Компания Илона Маска заканчивает строить гиперлуп в Лас-Вегасе

Компания Boring Илона Маска завершила прокладку второго туннеля под конгресс-центром Лас-Вегаса. Тем самым закончен первый этап проекта стоимостью 52,5 млн долларов (из них 48,6 млн внесла Boring), который предназначен для быстрого перемещения посетителей с одной стороны центра на другую. Первый тоннель был закончен в феврале, сообщило издание The Verge.

Рабочие теперь займутся завершением строительства наземных пассажирских станций на концах туннелей, а также станции метро, расположенной в центре системы. Проект, который называют "Петля конгресс-центра" (Convention Center Loop) по-прежнему планируется завершить в январе 2021 года, к традиционной выставке потребительской электроники CES, если ее не отменят из-за пандемии коронавируса.

Когда проект будет завершен, он станет первым коммерческим транспортным проектом компании Boring. Ранее был построен только тестовый туннель рядом со штаб-квартирой компании Маска SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Предполагается, что по Loop смогут перемещаться не менее 4000 человек в час на различных транспортных средствах Tesla. Путь по туннелю займет 2 минуты, а по земле – 15 минут.

По словам Стива Хилла, генерального директора конгресс-центра, пассажиры по Loop будут перемещаться на автомобилях Tesla Model 3 и Model X, а также на "трамвае", построенном на платформе Model 3, который может вместить от 12 до 16 пассажиров.

Эти транспортные средства будут двигаться по туннелям автономно, но в первое время в них будут сидеть водители. Управлять движением по туннелю будут сложная система датчиков и специальный кабель-проводник.

Проезд по Loop будет бесплатным для пассажиров. Его инициаторы надеются, что проект будет способствовать привлечению посетителей в конгресс-центр и туристов в Лас-Вегас.

Напомним, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян активно продвигал идею внедрения гуперлупа в Украине. Он заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки. По словам нынешнего главы ведомства Владислава Криклия, он Омеляна "уважает и не обижает", но никто сейчас "не вспоминает о гиперлупе".

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